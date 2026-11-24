Black Friday ja joulu houkuttelevat rikollisia – ostosten suunnittelu auttaa välttämään riskejä 17.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Loppuvuoden vilkas ostosesonki tuo mukanaan valemainoksia, väärennettyjä verkkokauppoja ja pakettitoimituksiin liittyviä huijausviestejä. Danske Bank ja F-Secure muistuttavat, että hankinnat, budjetti ja ostopaikat kannattaa suunnitella ennen tarjoussesonkia.