Muistutuskutsu median ennakkotilaisuuteen ke 2.12. – Danske Bankin talousennusteet
25.11.2026 06:50:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Kutsu
Danske Bankin tuoreessa Nordic Outlook -raportissa tarkastellaan Suomen, muiden Pohjoismaiden ja maailmantalouden näkymiä sekä esitellään ensimmäisiä ennusteita vuodelle 2028.
Tervetuloa median ennakkotilaisuuteen keskiviikkona 2.12.2026 klo 9.00–10.00.
Tilaisuudessa Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto, seniorianalyytikko Antti Ilvonen ja ekonomisti Olavi Kaskisaari esittelevät tuoreet talousennusteet ja raportin tärkeimmät havainnot sekä vastaavat median kysymyksiin. Tiedot ovat embargon alaisia Nordic Outlook -raportin julkaisuajankohtaan eli torstaihin 3.12. klo 7.00 asti.
Maailmantalouden näkymiin liittyy edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Yhdysvalloissa demokraatit voittivat laajalla rintamalla. Mitä tekee rampa ankka Trump? Lähi-idän konflikti kytee edelleen ja Ukrainaan etsitään rauhaa. Taloudet ja markkinat ovat sopeutuneet epävarmuuteen, mutta kuinka pitkään sitkeys kestää? Onko tekoälyhuuma hiipumassa vai vasta nousukiidossa?
Euroopassa varaudutaan talveen korkeiden energianhintojen keskellä. Voiko EKP jatkaa koronnostoja, vaikka Ranskan valtionvelkamarkkinalla hermoillaan? Entä kuinka kestävällä pohjalla Suomen alkanut talouskasvu on?
Aika
keskiviikko 2.12.2026 klo 9.00–10.00
Aamiaista tarjolla 8.30 alkaen, puheenvuorot alkavat klo 9.00.
Paikka
Danske Bank, Kasarmikatu 21 B, 2. krs
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viimeistään maanantaina 30.11. klo 16 mennessä: Outi Känkänen
outi.kankanen@danskebank.fi
(p. 050 576 3925).
Tilaisuudessa tarjoillaan aamiaista. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.
Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki lähetetään ennen tilaisuutta Teams-osallistujiksi ilmoittautuneille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
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