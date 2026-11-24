Tammikuun 7. päivästä alkaen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien omat puhelinnumerot sekä sähköisesti varattavat puhelinajat poistuvat käytöstä. Kaikki puhelinasiointi hoidetaan jatkossa Perhekeskuksen Ensilinjan tutussa numerossa 03 629 6200.

Numero on sama kaikille asiakkaille riippumatta siitä, missä neuvolassa he asioivat. Ensilinjassa voi saada neuvontaa ja ohjausta sekä varata, perua ja siirtää neuvola-aikoja. Jos asia edellyttää oman terveydenhoitajan yhteydenottoa, hänelle välitetään soittopyyntö. Vanhoista puhelinnumeroista asiakkaita ohjataan Ensilinjan käyttöön.

Oma terveydenhoitaja säilyy jatkossakin

Muutos koskee vain yhteydenottotapaa, eikä se vaikuta asiakkaan omaan terveydenhoitajaan tai neuvolakäynteihin. Perheiden asiointi jatkuu tuttuun tapaan omassa neuvolassa.

Keskitetyn puhelinpalvelun tavoitteena on helpottaa yhteydenottoa ja varmistaa, että asiakkaiden asiat etenevät myös silloin, kun oma terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa. Perhesuunnitteluneuvolan asiakkailla säilyy mahdollisuus varata puhelinaikoja sähköisesti.

Näin otat yhteyttä neuvolaan ja lapsiperheiden palveluohjaukseen:

Perhekeskuksen Ensilinja: 03 629 6200

Puhelinpalvelu on avoinna:

Maanantaisin klo 8–15

Tiistaisin klo 8–12

Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8–15

Perjantaisin klo 8–12





Puhelimessa valitaan omaa asiaa vastaava palvelu:

Valinta 1: Äitiys- ja lastenneuvola

Valinta 2: Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

Valinta 3: Perhekeskuksen palveluohjaus ja neuvonta, sosiaaliohjaaja





Perhekeskus-chat palvelee edelleen normaalisti

Neuvola-asioita voi hoitaa myös Perhekeskus-chatissa, jossa voi keskustella ammattilaisen kanssa raskauteen, lapsiin, nuoriin ja perheeseen liittyvistä asioista sekä kysyä esimerkiksi ehkäisystä ja perhesuunnittelusta.

Chatissa voi myös varata ja perua aikoja osaan palveluista. Ajanvaraukseen suositellaan kuitenkin ensisijaisesti digitaalista ajanvarausta Oma Hämeen verkkosivuilla.

Perhekeskus-chat on käytettävissä Oma Häme -sovelluksessa ja Oma Hämeen verkkosivuilla. Chat palvelee samoina aikoina kuin Perhekeskuksen Ensilinjan puhelinpalvelu.

Mitkä asiat kuuluvat Perhekeskuksen Ensilinjaan?

Äitiysneuvola: raskaus, odotusaika ja syntyvän vauvan hyvinvointi

Lastenneuvola: lapsen kasvu, kehitys, terveys ja perheen hyvinvointi

Perhesuunnitteluneuvola: ehkäisy, seksuaaliterveys ja raskauden suunnittelu

Palveluohjaus ja neuvonta, sosiaaliohjaaja: ohjausta, neuvontaa ja tukea lapsiperheiden arjen haasteisiin





Perhekeskuksen Ensilinja - Oma Häme