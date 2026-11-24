Haluatko vaikuttaa siihen, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat Kanta-Hämeessä? Onko sinulla näkemyksiä esimerkiksi palvelujen sujuvuudesta, saavutettavuudesta tai asiakaskokemuksesta?

Asiakasraadissa pääset tuomaan asiakkaiden näkökulmaa palvelujen kehittämiseen ja vaikuttamaan niihin. Raati arvioi ja testaa nykyisiä ja suunnitteilla olevia palveluja sekä tuottaa uusia ideoita. Tavoitteena on tunnistaa asioita, joilla palveluista voidaan tehdä asiakkaiden kannalta sujuvampia ja toimivampia.

Ketä etsimme?

Voit hakea asiakasraatiin, jos

olet kiinnostunut hyvinvointialueen palvelujen kehittämisestä,

haluat tuoda keskusteluun omia havaintojasi ja näkökulmiasi asiakkaana tai läheisenä,

työskentelet ryhmässä rakentavasti,

olet valmis sitoutumaan raadin toimintaan kahdeksi vuodeksi,

asut Kanta-Hämeen alueella.

Aikaisempaa kokemusta yhteiskehittämisestä tai asiakasraatitoiminnasta et tarvitse. Valitut jäsenet perehdytetään tehtävään. Tavoitteena on muodostaa noin kymmenen jäsenen raati, joka edustaa monipuolisesti eri elämäntilanteita, kokemuksia ja Kanta-Hämeen eri alueita. Asiakasraatitoiminta ei ole edunvalvontaa eikä vain oman palvelun tai hoidon edistämistä.

Mitä asiakasraadissa tehdään?

Asiakasraadin jäsenenä voit esimerkiksi

arvioida nykyisiä ja suunnitteilla olevia palveluja,

testata palveluja ja uusia ratkaisuja,

osallistua työpajoihin, tutustumiskäynteihin ja kehittämistilaisuuksiin,

nostaa esille palvelujen sujuvuuteen ja asiakaskokemukseen liittyviä asioita,

tehdä ehdotuksia ja ideoida uusia toimintatapoja

Raati laatii itselleen vapaamuotoisen toimintasuunnitelman, jossa huomioidaan hyvinvointialueen tarpeet sekä asiakasraadin jäsenten omat ehdotukset käsiteltäviksi teemoiksi. Raadin tuottamaa tietoa käsitellään toimialojen johtoryhmissä ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Miten asiakasraati työskentelee?

Asiakasraati kokoontuu noin 3–5 kertaa vuodessa. Tapaamiset voivat olla lähi- tai etätapaamisia, joten on tärkeää, että pystyt työskentelemään myös etäyhteyden välityksellä, johon tarvittaessa opastetaan. Tapaamisten lisäksi voi olla erillisesti sovittavia työpajoja, tutustumiskäyntejä tai muita kehittämistilaisuuksia. Raati sopii yhdessä kokousajankohdista ja työskentelytavoista.

Työskentely on luottamuksellista, keskusteluissa kunnioitetaan jokaisen yksityisyyttä ja mahdollisuuksia kertoa ajatuksistaan. Henkilökohtaisia asiakkuustietoja ei kirjata kokousmuistioihin. Raadin jäsenet sopivat yhteisistä pelisäännöistä, jotka pohjautuvat turvallisemman tilan periaatteisiin.

Raadin jäsenille maksetaan palkkio ja mahdolliset matkakustannukset hyvinvointialueen käytäntöjen mukaisesti. Tarkemmat tiedot palkkioista ja korvauksista annetaan haastatteluvaiheeseen valituille.

Hae mukaan

Hae mukaan vaikuttavaan ryhmäämme viimeistään 13.12.2026 tietoturvallisella sähköisellä hakulomakkeella:

https://omahame.e-lomake.fi/lomakkeet/864/lomake.html

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksesi Oma Hämeen pääkirjaamoon:

Kirjeitse osoitteeseen: Oma Hämeen pääkirjaamo, PL 39, 13101 Hämeenlinna

Tuomalla hakemuksen kirjaamoon (Viipurintie 1–3, 13200 Hämeenlinna) tai jättää infossa olevaan postilaatikkoon

Kerro tällöin hakemuksessasi lyhyesti:

miksi haluat mukaan asiakasraatiin?

millaisia näkökulmia tai kokemuksia haluaisit tuoda Oma Hämeen palveluiden kehittämiseen?

mitä odotat hyvinvointialueen asiakasraadilta?

Lisää hakemukseen myös yhteystietosi: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymävuotesi sekä kirjemuotoisen hakemuksen kuoreen maininta "Asiakasraatihakemus".

Hakijoista osa kutsutaan lyhyeen haastatteluun lopullisen valinnan tekemiseksi.