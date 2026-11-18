Tutkimus: nelipäiväinen työviikko kiinnostaa lähes jokaista – mutta harva tinkisi palkastaan vastaavasti
25.11.2026 05:03:00 EET | Duunitori Oy | Tiedote
Lähes puolet täyttä työviikkoa tekevistä olisi valmis laskemaan palkkaansa nelipäiväisen työviikon vuoksi, selviää Duunitorin tutkimuksesta. Useimmin palkanalennukseen ovat valmiita nuoret aikuiset ja tietotyötä tekevät. Asiantuntija kertoo, mitä osaajat ja työnantajat ajattelevat työajasta.
Lähes yhdeksän kymmenestä (89 %) viisipäiväistä viikkoa tekevästä suomalaisesta voisi siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon, kertoo Duunitorin työnhakututkimus.
Halukkuus laskee palkasta tingittäessä. Työaikaa vastaavan eli viidenneksen palkanalennuksen hyväksyisi vain murto-osa vastaajista.
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41 prosenttia vastaajista siirtyisi nelipäiväiseen työviikkoon vain, jos palkka pysyisi ennallaan.
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47 prosenttia hyväksyisi vähintään kymmenen prosentin palkanalennuksen.
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15 prosenttia hyväksyisi 20 prosentin palkanalennuksen.
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7 prosenttia ei siirtyisi nelipäiväiseen työviikkoon palkasta riippumatta.
Vapaapäivällä on hintakatto
Nelipäiväinen työviikko nousee säännöllisesti julkiseen keskusteluun. Hiljattain Ammattiliitto Pro esitti valtakunnallista kokeilua, jossa 32 tunnin työviikosta saisi täyden palkan.
”Kannattaa erottaa kolme asiaa, jotka menevät usein sekaisin: lyhyempi työaika täydellä palkalla, lyhyempi työaika pienemmällä palkalla ja sama työaika neljään päivään tiivistettynä. Ne ovat hyvin erilaisia kauppoja”, kommentoi Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto.
Hän ei yllättänyt siitä, että nelipäiväinen työviikko kiinnostaa.
”Harva kieltäytyy ylimääräisestä vapaapäivästä. Kiinnostavaa on, että lähes joka toinen olisi valmis maksamaan siitä omalla palkallaan. Hinnalla on kuitenkin katto.”
Kaksi viidestä lyhentäisi työaikaa vain täydellä palkalla. Onko se realistinen toive?
”Se riippuu siitä, maksetaanko palkkaa ajasta vai tuloksesta. Jos tulos säilyy, täysi palkka on perusteltu. Jos työ on sidottu aukioloaikoihin tai vuoroihin, 32 tuntia täydellä palkalla tarkoittaa reipasta korotusta tuntipalkkaan, ja jonkun on silti tehtävä viides päivä. Tutkimus kertoo, mitä ihmiset haluavat, mutta ei, mikä on mahdollista.”
Nuoret aikuiset ja tietotyöntekijät tinkisivät eniten
25–34-vuotiaista 56 prosenttia hyväksyisi palkanalennuksen ja joka viides tyytyisi 80 prosentin palkkaan.
”Nuorempi polvi on aloittanut työuransa aikana, jona joustavuudesta muotoutui normi. Heille aika ja raha ovat vaihdettavissa keskenään”, Vaisto pohtii.
Tietotyötä tekevistä palkasta tinkisi 55 prosenttia, suorittavaa työtä tekevistä 44 prosenttia.
”Ero selittyy pitkälti sillä, miten työtä mitataan. Tietotyössä tulos ei ole välttämättä suoraan sidottu tunteihin, joten moni uskoo, että voi järjestellä työnsä uudelleen. Suorittavassa työssä tunti on usein tunti: jos kassalla tai tuotantolinjalla on päivän vähemmän, joku muu tekee sen päivän. Lisäksi kymmenen prosentin alennus tuntuu aivan eri tavalla 2 500 euron kuin 5 000 euron palkassa.”
Miehet ja naiset suhtautuivat suunnilleen yhtä innokkaasti nelipäiväiseen työviikkoon.
”Työajan lyhentäminen kehystetään julkisessa keskustelussa usein perheiden ja erityisesti naisten asiaksi, mutta ajan arvo ei näytä olevan sukupuolikysymys. Naiset tosin vaatisivat hieman miehiä useammin täyden palkan. Se voi kertoa siitä, että naisvaltaisilla aloilla palkkataso on matalampi ja jokainen prosentti tuntuu.”
Jos katsotaan perheellisten todellisia valintoja, äidit hyödyntävät työajan lyhentämistä mahdollistavaa osittaista hoitorahaa huomattavasti useammin kuin isät.
Nihkeimmin nelipäiväiseen viikkoon suhtautuvat esihenkilöt ja ne, jotka eivät ole edes harkinneet työpaikan vaihtoa.
”Esihenkilö tietää, että hänen työnsä harvoin kutistuu viikonpäivän verran. Hänelle neljä päivää voi tarkoittaa viiden päivän työtä neljässä päivässä ja pienemmällä palkalla. Sitoutunut työntekijä taas on usein jo löytänyt toimivan arjen.”
Lue myös johtajan kokemus nelipäiväisestä työviikosta.
Lyhennetty työaika voi houkutella ja sitouttaa
”Tutkimuksemme kertoo, että ajalla ja joustavuudella on työntekijöille konkreettista arvoa. Työnantajan vetovoima ei rakennu vain palkasta ja työtehtävistä, vaan myös siitä, miten työpaikka mahdollistaa työn ja muun elämän tasapainon”, Vaisto kiteyttää.
Työnantajapuoli on suhtautunut työajan lyhentämiseen kriittisesti, etenkin jos palkka ei muutu.
”Työnantajien huolet ovat aiheellisia. Työaika ei lyhene ilmaiseksi, eikä tuottavuus parane itsestään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että viisipäiväinen viikkokin oli liiketoimintapäätös. Henry Ford otti sen käyttöön 1920-luvulla, eikä syy ollut hyväntekeväisyys. Silloinkin työviikko lyheni, eikä palkka pienentynyt.”
Mahdollisuus lyhyempään työaikaan voi toimia tapana houkutella ja sitouttaa kysyttyjä osaajia. Duunitorin tutkimuksen mukaan joustavat työajat ja mahdollisuus irrottautua työstä ovat suomalaisille yksi vahvimmista merkeistä siitä, että työnantaja välittää.
”Nelipäiväinen viikko on konkreettinen lupaus, ja konkretia parantaa aina työpaikkailmoitusta ja muuta rekrytointiviestintää. Lupaus kannattaa kuitenkin antaa vain, jos sen voi pitää. Jos neljä päivää tarkoittaa arjessa kiireisempiä viikkoja, vetovoima kääntyy nopeasti lähtöhalukkuudeksi”, Vaisto sanoo.
Hän ennustaa muutosta työaikaan – mutta ei kertarysäyksellä.
”Uskon, että lyhennetty työaika yleistyy, mutta hitaasti ja kirjavasti. Ensin se leviää aloille, joilla työtä voi mitata tuloksina ja joilla kilpailu osaajista edellyttää luovia ratkaisuja. Tekoäly voi vauhdittaa kehitystä, jos sen tuoma tehokkuus tarkoittaa myös lisääntyvää aikaa eikä vain lisääntyvää työtä. Kehitys on todennäköisemmin tihkua kuin tulva.”
Työnantajalle kannattaa puhua työstä ja tuloksista
Yhä useampi uupuu töissä. Voisiko lyhyempi työaika ratkaista jaksamisen ongelmia?
”Yksilön tasolla voi ratkaista, jos työn määrä oikeasti vähenee. Jos saman työn puristaa neljään päivään, saa vain tiiviimpää kuormitusta. Yhteiskunnan tasolla kiinnostaa myös, voisiko lyhyempi viikko pidentää työuria”, Vaisto sanoo.
Miten nelipäiväinen työviikko kannattaisi sitten ottaa puheeksi työnantajan kanssa?
”Kannattaa puhua työstä. Kerro, miten tulokset säilyisivät, miten hommat pyörisivät ja mitä voisi jättää pois. Ehdota kokeilua, jolla on alku, loppu ja mittarit. Valmistaudu myös puhumaan palkasta.”
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Työnhaku Suomessa -tutkimus on osa Duunitorin Kansallista rekrytointitutkimusta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa 3.7.–12.8.2026 Duunitorin sivustolla ja Taloustutkimuksen verkkopaneelissa, ja siihen vastasi 3 007 suomalaista. Tulokset on painotettu valtakunnallisesti iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Kysymys nelipäiväisestä työviikosta esitettiin viisipäiväistä työviikkoa tekeville työssäkäyville (1 493 vastaajaa).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri VaistoJohtava asiantuntijaDuunitori OyPuh:+358 40 550 1103lauri.vaisto@duunitori.fi
Aino SalonenViestintäjohtajaDuunitori OyPuh:+35850 4144 245aino@duunitori.fiduunitori.fi
Antti HyrkäsStrategia- ja työnantajakuvakonsulttiDuunitori OyPuh:+358 50 469 6071antti.hyrkas@duunitori.fi
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Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu. Vuonna 2025 Duunitori.fissä vierailtiin yli 70 miljoonaa kertaa. Duunitorin sosiaalisen median sivuilla ja hakuvahdeilla on Suomessa 1,6 miljoonaa seuraajaa. Vuonna 2009 perustettu teknologiayritys kokoaa alustalleen avoimet työpaikat sekä tiedon ja tuen työelämän eri vaiheisiin. Osa alustaa on Duunitorin työelämämedia, joka kertoo kaiken tärkeimmän työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä. Työnantajia Duunitori auttaa houkuttelemaan ja sitouttamaan oikeat osaajat. Kasvava ja kansainvälistyvä Duunitori Group toimii myös Ruotsissa ja Norjassa nimellä JobbSafari.
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