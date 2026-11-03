Sijoituspalveluyhtiö Springvestin portfolioyhtiö Desentum on saanut positiivisia tuloksia faasin 2 kliinisestä tutkimuksestaan, niin sanotusta BASIT-tutkimuksesta, jossa tutkittiin kehitteillä olevaa, koivun siitepölyallergian hoitoon tarkoitettua tutkimuslääkettä eli niin sanottua koivuallergiarokotetta.

DM-101PX-nimisen lääkkeen tehoa tutkittiin noin sadalla koivuallergiaa sairastavalla aikuisella lokakuusta 2025 elokuuhun 2026. Tulokset osoittavat, että hoito vähensi allergeenialtistuksen aiheuttamia oireita merkittävästi ja vaikutus pysyi yllä pitkään. Koivuallergiarokotteen vaikutus näkyi myös allergeenialtistuksessa, joka tehtiin seurantakäynnillä 25 viikkoa hoidon päättymisen jälkeen.

Tulokset ovat merkittävät kahdesta syystä. Ensinnäkin ne ovat suuri kehitysharppaus yhtiön tutkimustyössä, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden siedätyshoidosta tehokkaampaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

Toiseksi niillä on tärkeä merkitys kaupallisesti. Lääkekehitysalalla on nimittäin tyypillistä, että faasin 2 kliinisissä kokeissa onnistuminen kasvattaa yhtiön arvoa sekä lisää houkuttelevuutta ostokohteena tai edesauttaa jatkorahoituksen saamista.

”Liiketoiminnan näkökulmasta tavoitteemme on ollut viedä koivuallergiatuote faasiin 2 sekä osoittaa, että hoito toimii potilailla suunnitellusti niin turvallisuuden kuin tehon näkökulmasta. Tämä tavoite on nyt saavutettu, ja seuraavaksi voimme edetä pohtimaan kaupallisia vaihtoehtoja, kuten strategista partnerointia tai listautumista. Tämän ohessa viemme yhtiön kehityshankkeita eteenpäin suunnitelmien mukaan”, kertoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila.

Desentumin tarkoitus on esittää tutkimuksen yksityiskohtaisia tuloksia myöhemmin tieteellisissä kokouksissa sekä vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa.

”Jo faasin 1 kliiniset tulokset olivat erittäin lupaavia sekä turvallisuuden että hoidon vaikutuksen näkökulmasta. Faasin 2 tutkimus osoitti tuotteen kliinisen tehon tilastollisesti merkitsevästi”, Mattila kertoo.

Desentum on sijoituspalveluyhtiö Springvestin kasvuyrityssalkun suurin yksittäinen omistus. Springvest omistaa Desentumista lähes 8 prosenttia ja on järjestänyt sille rahoitusta yli 50 miljoonaa euroa, pääasiassa suomalaisilta yksityissijoittajilta ja perheyhtiöiltä. ”Uskomme, että tulokset voivat parantaa Desentumin rahoitus- ja exit-mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Mahdollisessa exitissä kasvun hyödyt jakautuvat tuhansille suomalaisille yksityissijoittajille”, Soudunsaari sanoo. Springvest Oyj

Desentumin kehityshankkeita vauhditettu kotimaisella rahoituksella

Desentum on Springvestin kasvuyritysportfoliossa suurin yksittäinen omistus. Springvest omistaa Desentumista noin 8 prosenttia, ja se on rahoittanut lääkekehitysyhtiön kasvun matkaa vuodesta 2017 alkaen yhteensä 54 miljoonalla eurolla.

Valtaosa tästä rahoituksesta on saatu suomalaisilta yksityissijoittajilta ja perheyhtiöiltä.

”Niin me kuin sijoittajat olemme uskoneet Desentumin tiimiin ja teknologiaan, jolla on potentiaalia skaalautua lukuisien eri allergioiden hoitoon. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet olla maailman johtavia yrityksiä alallaan, ja nyt saavutettu etappi lisää näitä mahdollisuuksia entisestään”, sanoo Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

”On upeaa olla mukana tukemassa Desentumin kehittymistä yhdeksi maailman johtavista allergiahoitoyrityksistä. Yhtiöstä voi tulla vahva esimerkki kotimaisen omistajuuden voimasta”, Soudunsaari jatkaa.

Kliinisissä kokeissa onnistuminen on tärkeimpiä lääkekehitysyhtiön onnistumisen mittareita. Esimerkiksi 2022 julkaistussa saksalaistutkimuksessa* analysoitiin 311:tä yritysostoa, joiden kohteina oli yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia uusia lääkeaineita kehittäviä biolääkeyrityksiä.

Tutkimuksen mukaan suurin osa yrityskaupoista tehtiin, kun kohdeyrityksen ensimmäinen tuotekandidaatti oli kliinisessä faasissa 2. Keskimääräinen kaupan kokonaisarvo näille faasissa 2 tehdyille kaupoille oli 683 miljoonaa dollaria.

Allergia-alan merkittävimmissä yrityskaupoissa on maksettu lääkekehitysyhtiöiden keskimääräisiä kauppahintoja selvästi enemmänkin: jopa 2–2,6 miljardia dollaria. Esimerkiksi GSK osti tammikuussa 2026 ruoka-aineallergialääkettä faasissa IIb kehittävän RAPT Therapeuticsin 2,2 miljardilla dollarilla, ja Novartis sopi maaliskuussa 2026 ostavansa faasin I yhtiö Excellergyn ennakko- ja etappimaksuin, joiden arvo voi nousta jopa 2 miljardiin dollariin.

”Uskomme, että Desentumin julkaisemat tulokset voivat nostaa huomattavasti yhtiön arvoa sekä parantaa sen rahoitus- ja exit-mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Mahdollisessa exitissä kasvun hyödyt jakautuvat tuhansille suomalaisille yksityissijoittajille”, Soudunsaari sanoo.

Uudenlaisille allergian immunoterapeuttisille hoidoille on suuri tarve. Esimerkiksi Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa arviolta jopa 80–160 miljoonaa ihmistä on herkistynyt koivun siitepölylle. Desentumin faasin 2 tutkimustulokset ovat suuri kehitysharppaus yhtiön tutkimustyössä, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden siedätyshoidosta nopeampaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Desentum Oy

Allergiarokote voi lyhentää siedätyshoitoa huomattavasti

Desentumin allergiarokotteille on suuri tarve: esimerkiksi Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa arviolta jopa 80–160 miljoonaa ihmistä on herkistynyt koivun siitepölylle. Perinteiset siedätyshoitomenetelmät ovat kuitenkin hitaita, ja potilaiden sitoutuminen niihin on heikkoa. Lisäksi niihin voi liittyä allergisen reaktion riski.

Desentum on kehittänyt siedätyshoidon toteuttamiseen uudenlaisen tavan, jolla on mahdollista vaikuttaa erilaisten allergioiden mekanismiin. Käytännössä yhtiö muokkaa allergiaa aiheuttavia proteiineja turvallisemmiksi. Lisäksi valmiste muuttuu ihon alle pistämisen jälkeen nopeasti hydrogeeliksi, josta vaikuttava aine vapautuu hallitusti.

Pisimmällä olevan koivuallergiahankkeen lisäksi Desentum keskittyy maapähkinä- ja kissa-allergiarokotteisiin. Maapähkinän osalta yhtiö on tehnyt arvokkaan tieteellisen läpimurron siitä, miten maapähkinäallergeeni sitoutuu allergisen reaktion käynnistävään vasta-aineeseen.

”Maapähkinäallergia on yksi vaarallisimmista allergioista. Siinä pelkkä pähkinäpussin avaaminen voi johtaa hengenvaaralliseen anafylaksiaan, eikä siihen myöskään ole parantavaa hoitoa”, Mattila kertoo.

Maapähkinätuotteen osalta Desentum valmistautuu parhaillaan etenemään kohti potilastutkimuksia.

Yhtiön tavoite on, että koivuallergiarokotteella olisi myyntilupa vuonna 2032, kissa-allergiarokotteella 2034 ja maapähkinäallergiarokotteella 2035.

*Michaeli, D. T. ym. (2022). Value drivers of development stage biopharma companies. European Journal of Health Economics, 23(8), 1287–1296. https://doi.org/10.1007/s10198-021-01427-5

Desentum Oy