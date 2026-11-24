Suomen kieltä opitaan kaupan työtehtävissä – kielituetusta työkokeilusta 70 prosenttia työllistynyt
25.11.2026 09:58:34 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Suomen kielen oppiminen myymälätyön arjessa auttaa vieraskielisiä työnhakijoita pääsemään kiinni työelämään ja yhteiskuntaan. Omnian Osaamiskeskus OSKEn, Lidlin ja Espoon työllisyyspalveluiden kielituetussa työkokeilussa 50 osallistujasta 35 on työllistynyt kaupan alalle.
Työkokeilu on työnhakijoille suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on tukea työelämään pääsyä ja sopivan työuran löytymistä. Kielituetussa työkokeilussa suomen kielen oppimiseen tarjotaan vahvaa tukea työpaikalla.
– Puutteellinen suomen kielen taito voi muodostua esteeksi työllistymiselle. Kuitenkin kielitaito voi työssä kehittyä hyvin nopeasti. Tämä on lähtökohtana kielituetussa työkokeilussa, joka auttaa sekä löytämään ensimmäisen työpaikan että oppimaan suomea, sanoo Omnian Osaamiskeskus OSKEn palvelupäällikkö Anna Laitinen.
Lidlissä on vuodesta 2023 lähtien osallistunut kielituettuun työkokeiluun yhteensä 50 vieraskielistä työnhakijaa. Neljässä päättyneessä toteutuksessa heistä 27 on työllistynyt Lidliin ja kahdeksan muille kaupan alan työnantajille.
– Olemme tulosten ja myymälöistä tulleen palautteen perusteella laajentaneet kielituettua työkokeilua jo 17 myymälään. Tänä syksynä aloitti jo viides työkokeiluryhmä, kertoo Lidlin rekrytointitiimin esihenkilö Niko Piippo.
Tip top ja sikinsokin – kaupan oma kieli tutuksi
Työkokeiluun osallistuvat työskentelevät neljänä päivänä viikossa Lidlin myymälöissä. Omnian suomi toisena kielenä -opettajat tukevat kielen oppimista myymälöissä oikeissa työtilanteissa. Yhtenä päivänä viikossa ryhmä kokoontuu opiskelemaan suomen kieltä ja työelämätaitoja yhteisiin koulutuspäiviin.
Kielen opetuksessa keskitytään työssä tarvittavaan sanastoon, asiakaspalvelutilanteisiin ja työyhteisön omaan kieleen. Työpaikan oman sanaston oppiminen helpottaa työtehtävien ymmärtämistä ja osallistumista työyhteisön arkeen.
– Monet meillä yleisesti käytetyt sanat voivat olla suomea opettelevalle uusia. Käytämme esimerkiksi arkisia ilmauksia kuten tip top ja sikinsokin. Kun työpaikan oma kieli tulee tutuksi, on helpompi päästä mukaan työyhteisön arkeen, Piippo sanoo.
Työkokeiluun osallistuvia auttavat myös mentorit. Aiemmin kielituetun työkokeilun kautta Lidliin työllistyneet työntekijät tukevat mentoreina uusia osallistujia.
Vertaistuki auttaa esimerkiksi kassatyön ja hyllytyksen oppimisessa sekä työyhteisöön kiinnittymisessä.
– Saman polun kulkeneet työntekijät ymmärtävät, millaisia haasteita uusilla tulijoilla voi olla. Mentorointi on osoittautunut todella toimivaksi ja arvokkaaksi, Piippo kertoo.
Työllistyminen vahvistaa osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa
Lidl tekee yhteistyötä oppilaitosten, järjestöjen ja työllisyyspalveluiden kanssa tarjotakseen mahdollisuuksia työelämään erilaisille työnhakijaryhmille. Kielituettu työkokeilu on yksi konkreettinen osa yrityksen pitkäjänteistä vastuullista työllistämistä.
– Kaupan ala tarjoaa työllistämiselle hyvät mahdollisuudet, sillä moniin tehtäviin voi päästä mukaan vähäisemmälläkin kielitaidolla, Piippo sanoo.
Työkokeilu tarjoaa paitsi tilaisuuden vahvistaa kielitaitoa ja tutustua suomalaisen työelämän käytäntöihin myös rakentaa sosiaalisia suhteita. Työllistyminen vahvistaa toimeentuloa ja kokemusta yhteiskuntaan kuulumisesta. Vaikutukset ulottuvat usein myös työntekijän perheeseen.
Työkokeilun onnistumisen taustalla on kolmen toimijan tiivis yhteistyö. Espoon työllisyyspalvelut osallistuu sopivien työnhakijoiden löytämiseen ja vastaa työkokeiluun liittyvistä viranomaistehtävistä. Omnian Osaamiskeskus OSKE valmentaa osallistujia, järjestää kielikoulutuksen ja tukee kielen oppimista työpaikoilla. Lidl tarjoaa mahdollisuuden tutustua kaupan alan työtehtäviin ja kehittää kielitaitoa myymälöiden arjessa.
Lisätiedot
Haastatteluun on mahdollista saada erikseen sovittaessa myös kielituetun työkokeilun kautta Lidliin työllistynyt henkilö.
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLeena SeppänenPuh:(09) 2345 6400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5900 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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