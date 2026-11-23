Suomalaiset jäävät sairauspäivärahalle ahdistuneisuus- ja stressihäiriöiden perusteella yli kaksi kertaa niin yleisesti kuin 20 vuotta sitten. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden perusteena ahdistuneisuus- ja stressihäiriöt eivät sen sijaan ole merkittävästi yleistyneet.

Ero ilmenee Kelan ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, jossa verrattiin sairauspäivärahakausien ja työkyvyttömyyseläkkeiden kehitystä eri sairausryhmissä ja ikäryhmissä vuosina 2005–2023.

– Sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen rinnakkainen tarkastelu tuo esiin, että mielenterveyden häiriöihin liittyvän työkyvyttömyyden kehitys näyttää hyvin erilaiselta riippuen siitä, tarkastellaanko lyhyempää vai pitkäkestoisempaa työkyvyttömyyttä, sanoo Kelan tutkimusprofessori Jenni Blomgren.

Etuuksien eri tarkoitus selittää eroja

Erot liittyvät ainakin osittain etuuksien erilaisiin tarkoituksiin ja myöntöperusteisiin. Sairauspäivärahaa voidaan maksaa tilapäisen työkyvyttömyyden ajalta, kun henkilö on kyvytön tekemään omaa työtään, kun taas työkyvyttömyyseläke edellyttää pitkäkestoisemmaksi ja yleisemmäksi arvioitua työkyvyn heikkenemistä.

Tulokset voivat kertoa siitä, että ahdistuneisuus- ja stressihäiriöihin liittyvät työkykyongelmat ovat usein tilapäisiä tai hoidolla hallittavissa, eivätkä siten johda pysyvään työkyvyttömyyteen.

– Työkyvyttömyys ei useinkaan ole pysyvä tila eikä sairauspoissaolon tarve vielä kerro siitä, kuinka pitkäkestoiseksi työkyvyn heikkeneminen muodostuu. Olennaista on tukea työkyvyn palautumista ja ehkäistä työkykyongelmien pitkittymistä, sanoo Blomgren.

Mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet yleistyivät vain nuorilla

Mielenterveyden häiriöihin perustuvat sairauspäivärahakaudet yleistyivät vuosina 2005–2023 kaikissa tutkimuksessa tarkastelluissa ikäryhmissä. Kasvu oli kuitenkin voimakkainta nuorimmilla, joilla mielenterveysperusteiselle sairauspäivärahalle siirtyneiden osuus lähes kolminkertaistui. Vuonna 2023 noin kolmella prosentilla 16–34-vuotiaista alkoi mielenterveysperusteinen sairauspäivärahakausi.

Työkyvyttömyyseläkkeissä kehitys oli erilaista: mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen yleistyi 16–34-vuotiailla, mutta 35–49- ja 50–64-vuotiailla se pikemminkin väheni pitkällä aikavälillä.

Nuorilla alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet perustuvat lähes yksinomaan mielenterveyden häiriöihin. Vuonna 2023 noin kaksi promillea 16–34-vuotiaista jäi mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Psyykkistä työkykyä on tärkeää tukea jo varhaisessa vaiheessa, jottei kokonaisia työuria menetettäisi. Ei kuitenkaan sovi unohtaa myöskään fyysisestä työkyvystä huolehtimista, koska työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen on selvästi yleisintä 50 vuotta täyttäneillä, ja heillä kyse on yleensä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, sanoo Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Mikko Laaksonen.

Kokonaisuutena työkyvyttömyysetuuksille siirtyminen on vähentynyt

Mielenterveyden häiriöihin perustuvien työkyvyttömyysetuuksien yleistymisestä huolimatta pitkän aikavälin kokonaiskuva työkyvyttömyydestä on toisenlainen. Sekä sairauspäivärahalle että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni työikäisessä väestössä vuosina 2005–2023.

Sairauspäivärahakausi alkoi vuonna 2005 noin 9,1 prosentilla työikäisistä ja vuonna 2023 noin 8 prosentilla. Uusi työkyvyttömyyseläke alkoi vastaavasti 7,7 promillella työikäisistä vuonna 2005 ja 5,6 promillella vuonna 2023.

Kehitystä selittää erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvan työkyvyttömyyden väheneminen. Mielenterveyden häiriöiden suhteellinen merkitys on samalla kasvanut, ja tarkastelujakson lopulla ne olivat yleisin sairauspääryhmä sekä sairauspäivärahassa että työkyvyttömyyseläkkeissä.

Lisätiedot

Alkuperäinen tutkimus: Blomgren, J., Laaksonen, M., Perhoniemi, R. (2026). Mitä sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet kertovat suomalaisten työkyvyn kehityksestä? Sairauspäivärahakausien ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden trendit 2005–2023.Yhteiskuntapolitiikka 91 (2026):4. URN:NBN:fi-fe20260908123928

Tutkijat ovat tarkastelleet muun muassa ikäryhmäkohtaisia eroja tarkemmin Kelan tutkimusblogissa.