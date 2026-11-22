EK pettyi YK:n ilmastokokouksen lopputulokseen 22.11.2026 21:24:28 EET | Tiedote

Turkin COP31-ilmastokokouksen lopputulos jäi elinkeinoelämän näkökulmasta pettymykseksi. Kokous ei kyennyt etenemään fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä, vaikka tätä EK yhdessä pohjoismaisen elinkeinoelämän kanssa kokoukselta peräänkuulutti. Myönteistä oli sähköistymisen nousu vahvasti kansainvälisen ilmastopolitiikan agendalle sekä Suomen näkyvä rooli ilmastoratkaisujen tarjoajana. EK pitää erittäin harmillisena, ettei yliajalle venynyt kokous kyennyt vahvistamaan yhteistä kansainvälistä suuntaa päästövähennysten vauhdittamiselle ja fossiilisten polttoaineiden alasajolle. ”On pettymys, ettei fossiilisten polttoaineiden alasajosta saatu aikaan yhteistä näkemystä. Yritykset tekevät pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia miljardiluokan investointeja, ja niitä tukisi selkeä ja pitkäjänteinen globaali suunta kohti fossiilitonta taloutta”, arvioi EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. Sähköistyminen kokouksen valopilkku Pettymyksestä huolimatta kokouksessa nähtiin myös edistyst