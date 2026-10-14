Puurakentaminen teollistaa rakentamisen käytäntöjä

Ruotsissa puun osuus uusien kerrostalojen rakentamisessa on noussut noin 15–20 prosenttiin, kun Suomessa vastaava osuus on vain nelisen prosenttia. Ero on huomattava, sillä maiden metsäteollinen perusta, rakentamisen perinteet ja ilmasto-olosuhteet ovat hyvin samankaltaisia.

–Ruotsin menestyksen juuret löytyvät rakentamisen toimintatavoista. Ruotsissa puurakentamisen kehittäminen on kytketty rakennusalan tuottavuuden, laadun ja teollisten prosessien uudistamiseen. Puuta ei ole nähty pelkästään vaihtoehtoisena rakennusmateriaalina, vaan mahdollisuutena muuttaa koko rakentamisen logiikkaa.

Ruotsin etumatka ei ole Lessingin mukaan syntynyt hetkessä, vaan sen taustalla on yli sadan vuoden teollinen perinne ja viime vuosikymmeninä tehty määrätietoinen kehitystyö. – Pientalojen elementtituotanto, vakioidut rakenneratkaisut ja tehdasvalmistuksen menetelmät olivat jo pitkälle kehittyneitä, kun puun käyttö korkeammissa rakennuksissa jälleen mahdollistui.

– Yritykset ymmärsivät lähes välittömästi, että samoja teollisen rakentamisen periaatteita, joita oli käytetty pientaloissa, voitiin soveltaa myös suurempiin rakennuksiin. Tämä oli ratkaiseva oivallus, jodien pohjalta syntyi uusia yrityksiä ja rakentamisen järjestelmiä.

Lessingin mukaan erityisen suuri kehityspotentiaali liittyy rakentamisen kokonaisvaltaiseen teollistamiseen. – Pitkälle teollistetuissa ratkaisuissa suuri osa rakennuksen valmistuksesta siirretään tehtaisiin.

Asiakkaan tarpeet ratkaisevat teollisen järjestelmän menestyksen

Teollinen rakentaminen edellyttää Lessingin mukaan ennalta määriteltyjä suunnitteluratkaisuja, niihin sovitettua tuotantojärjestelmää, pitkäaikaisia toimittajasuhteita ja jatkuvaa rakennushankkeiden virtaa.

– Emme voi toteuttaa vain yhtä projektia ja aloittaa seuraavassa kaikkea uudelleen. Jokainen hanke voi parantaa seuraavan hankkeen tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä.

Lessing muistuttaa, että rakennusjärjestelmän kehittäminen, tuotantolinjojen perustaminen ja tehdasinvestoinnit edellyttävät huomattavaa pääomaa. – Investoinnit voivat osoittautua kannattamattomiksi, jos markkinoiden tarpeita ei tunneta riittävän hyvin. Teollisen rakentamisen kehittämisen on lähdettävä asiakkaasta.

–Ennen suuria investointeja yrityksen on tiedettävä, millaisia rakennuksia asiakkaat tarvitsevat, kuinka paljon ratkaisuissa voidaan käyttää vakiointia ja missä määrin järjestelmän on pystyttävä mukautumaan erilaisiin kohteisiin.

Kunnat, yliopistot ja yritykset yhteistyössä

Yksi Ruotsin kehityksen merkittävimmistä tekijöistä on ollut julkisen sektorin aktiivinen rooli. Lessing nostaa erityisesti esiin Växjön ja Skellefteån kaupungit, jotka päättivät jo noin kaksi vuosikymmentä sitten edistää määrätietoisesti puurakentamista.

–Kaupunkien lähtökohtana oli niiden oma alueellinen elinkeinorakenne. Metsäteollisuus ja puutuotealan yritykset olivat merkittäviä työllistäjiä, ja puurakentamisen kehittäminen nähtiin mahdollisuutena vahvistaa paikallista taloutta.

Kun julkinen tilaaja osoittaa pitkäjänteistä kiinnostusta puurakentamiseen, Lessingin mukaan yritykset uskaltavat investoida osaamiseen, tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteettiin.

–Yksittäiset näyttävät puurakennukset eivät vielä muuta koko rakennusmarkkinaa, vaan todellinen muutos edellyttää jatkuvaa kysyntää ja riittävää määrää hankkeita, joissa uusia ratkaisuja voidaan soveltaa ja kehittää.

Ruotsin menestyksen taustalla on julkisen sektorin, yritysten ja yliopistojen yhteistyö. –Julkinen sektori luo kysyntää ja osoittaa kehitykselle suunnan. Yritykset kehittävät teknisiä ratkaisuja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Yliopistot puolestaan tuottavat tutkimustietoa, teorioita, mittausmenetelmiä ja malleja, joiden avulla kehitystyötä voidaan arvioida ja parantaa.

Ilmastohyödyt eivät yksin riitä menestyksen perustaksi – tuottavuus ratkaisee

Puurakentamisen edistämistä perustellaan nykyisin ennen kaikkea ilmastovaikutuksilla. – Puu on uusiutuva raaka-aine, ja pitkäikäisissä puurakenteissa voidaan varastoida hiiltä vuosikymmeniksi tai jopa vuosisadoiksi. Puurakentaminen voi myös pienentää rakennusten materiaaliperäisiä päästöjä, kun sillä korvataan paljon päästöjä tuottavia materiaaleja.

–Ilmastonäkökulma on tärkeä, mutta puurakentamisen kilpailukykyä ei voi ripustaa yksin sen tai sääntelyn varaan. Tähän asti puurakentamisen tavoitteet ovat olleet tehokkuudessa, tuottavuudessa ja laadussa, kun kestävyyden merkitys on noussut vasta myöhemmin nykyiselle tasolleen.

Ilmastotavoitteet voivat Lessingin mukaan lisätä kiinnostusta puuhun ja vauhdittaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa. – Ne eivät kuitenkaan poista rakentamisen taloudellisia reunaehtoja. Asuntojen on oltava hinnaltaan sellaisia, että ihmisillä on varaa ostaa tai vuokrata niitä. Julkisten rakennusten puolestaan on mahduttava kuntien investointibudjetteihin.

–Jos puurakentaminen jää pysyvästi muita vaihtoehtoja kalliimmaksi, sen markkinaosuuden kasvattaminen on vaikeaa. Muuten meillä on vain pilottihankkeita ja innostuneita edelläkävijöitä, mutta niistä ei muodostu rakennusalan valtavirtaa, Lessing muistuttaa.

Rakennusyritysten pitäisi Lessingin mukaan mitata järjestelmällisesti esimerkiksi työvaiheiden kestoa, materiaalien käyttöä, kustannuksia ja tuotannon tehokkuutta. – On mitattava jatkuvasti, kuinka paljon aikaa kuluu ja kuinka monta kiloa materiaalia käytetään, minkä perusteella parannetaan seuraavia projekteja.

–Tällainen Lean-järjestelmään perustuva toimintatapa on arkipäivää monilla muilla teollisuudenaloilla. Samalla syntyy mahdollisuus vähentää materiaalihukkaa, lyhentää rakennusaikoja ja parantaa rakentamisen laatua. Ilmastovaikutusten pienentäminen voidaan näin yhdistää taloudelliseen tehokkuuteen.

Pelkkä materiaalin vaihtaminen ei uudista rakentamista

Kun Suomessa puurakentamisen hitaampaa kehitystä selitetään usein rakennusalan vakiintuneilla toimintatavoilla ja betonirakentamisen vahvalla asemalla, Lessing huomauttaa, että tilanne on samankaltainen myös Ruotsissa.

– Kilpailu on hyväksi. Sekä betonille että puulle on tilaa. Ongelmana on ennen kaikkea puutteellinen tieto puun mahdollisuuksista. Jos suunnittelijat ja rakentajat tuntevat parhaiten betonirakenteet, he myös valitsevat niitä helposti riippumatta siitä, olisiko puu kyseiseen kohteeseen kilpailukykyinen vaihtoehto.

Puurakentamisen osaamista pitäisi Lessingin mukaan lisätä jo korkeakouluopetuksessa sekä rakennusalan täydennyskoulutuksessa. – Jos perinteisen betonirakennuksen suunnittelu- ja toteutusprosessi säilytetään ennallaan ja ainoastaan runkomateriaali vaihdetaan puuksi, suuri osa teollisen puurakentamisen mahdollisista hyödyistä voi jäädä saavuttamatta.

Puurakentamisen osuus voi kasvaa 50 prosenttiin kaikesta rakentamisesta

Vaikka Ruotsi on edennyt eurooppalaisesti puurakentamisessa pitkälle, Lessing katsoo kehityksen olevan vasta alkuvaiheessa. – Miksi emme tavoittelisi sen osuuden kasvattamista 50 prosenttiin?

–Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuitenkin huomattavasti nykyistä laajempaa valikoimaa teollisia rakennusjärjestelmiä. Rakennusmarkkinat ovat monimuotoiset. Asuinkerrostalot, koulut, päiväkodit, toimistot ja muut rakennukset asettavat erilaisia vaatimuksia rakenteille, tilaratkaisuille ja tuotannolle.

Lessingin mukaan yksi rakennusjärjestelmä ei voi palvella kaikkia tarpeita. – Siksi markkinoille tarvitaan useita erilaisia järjestelmiä ja konsepteja, jotka yhdessä kattavat suuren osan rakentamisen kysynnästä. Teollisten tuotealustojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun niihin voidaan koota yrityksen tekninen osaaminen, testatut ratkaisut ja tuotannollinen kokemus.

–Tavoitteena on rakentamisen järjestelmä, joka vastaa samanaikaisesti tuottavuuden, laadun, turvallisuuden ja ympäristökestävyyden vaatimuksiin, sanoo Lessing.

Teksti: Markku Laukkanen

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