Vaalipoteroita valmistellaan kovaa tahtia. Koneen säätiö ilmoitti historiansa suurimmasta vaalikampanjasta. Luontoaarteet turvaan kampanja ei juuri sisällä toteuttamiskelpoisia esityksiä, eivätkä edes kampanjan henkilöt osaa kertoa, mitä itse asiassa edes esitetään. Rajat hakkuille -vaalikampanja kerää nimiä kestävän metsätalouden vastustamiseksi kansalaisaloitteen muodossa, joka "sattumalta" päättyy vaalien alla. Monet ilmoitetuista tavoitteista ovat poimintoja metsätalouden arkityöstä. Onhan se tietenkin sillä tavalla "varma nakki" vaatia jotain, mikä on ollut käytössä jo vuosikymmeniä. WWF ja Luonnonsuojeluliitto teettivät molemmat oman suppeahkon mielipidekyselynsä vaalityöhön käytettäväksi. Kysymykset oli taitavasti aseteltu ja ne johdattivat vastaajia hienosti aseteltuun ansaan. Luontopaneeli, Ilmastopaneeli, Suomen Ympäristökeskus ja Jyväskylän yliopisto ovat myös antaneet omat lahjansa ehdokkaille, jotka haluavat käyttää luontoa vaalitäkynä. Kaikissa on samansuuntainen sisältö. Hokema hakkuiden vähentämisestä toistuu, vaikka se voidaan perustella vain rajaamalla aikajänne muutamaan vuoteen ja unohtamalla yhteiskunnalliset vaikutukset, metsätalouden luonnonhoitotyön vaikutukset, vero- ja vientitulot, sekä tärkeimpänä, vaihtoehtoiset vaikutukset, jotka seuraavat automaattisesti perässä.

Hämeen vihreät kirjoittivat, kuinka kaivokset ja "valtavat" keskimäärin alle 1,5 hehtaarin kokoiset avohakkuualat pilaavat, sumentavat ja saastuttavat purot, joet ja järvet, sekä oikeastaan kaiken elävän Hämeestä. Mielikuvituksen puutteesta kirjoittajia ei ainakaan voinut syyttää. Ympäristöjärjestöt etsivät kuumeisesti sopivaa kaplakkaa vaalien alle. Asialle on laitettu Metsäliikkeen konfiktiammattilaiset, jotka löysivät Nikkarilan intensiivisen metsätalouden kohteet arvokkaan luonnon puolustamisen arvoiseksi. Hatun nosto siis metsätaloudelle onnistuneesta luonnonhoidosta.

Yhteinen faktapohjainen ongelma syntyy siitä, että sekoitetaan metsätalous ja metsäteollisuus toisinsa ja sivuutetaan täysin nykymetsätalouden vaikutus metsäluontoon. Prosessiteollisuutta syyllistetään siitä, miten metsiä hoidetaan ja nykymetsätaloutta arvostellaan 1940-80 luvuilla tehtyjen toimien perusteella, eikä nykyisten menetelmien perusteella. Avohakkuut toki ovat edelleen käytössä ja toivottavasti tulevat olemaan tulevaisuudessakin. Ne ovat tärkeä osa Suomen metsien elinvoimaisena pitämistä ja puuntuotantoa.

Kotimaisen tuotannon alasajo tavoitteena?

Tiedepaneelit ja viranomaiset haluavat kieltoja, luvanvaraisuutta ja lisämaksuja kotimaiselle tuotannolle, jotta se ei pärjäisi koti- eikä vientimarkkinoilla. Varmana seurauksena kaikenmaailman luonnonhaittamaksujen, maankäytön muutosmaksujen ja muiden, pelkästään suomalaiseen tuotantoon kohdistuvien maksujen osalta on se, että vienti vähenee ja tuonti kasvaa. Talouskurimuksessa rypevässä Suomessa miljardeja ollaan valmiita heittämään niin ennallistamiseen, kuin tuotannon alasajamiseenkin. Ehdotusten toteutuessa kestävä tuotanto vähenee ja ympäristöä enemmän kurittavan tuotannon määrä kasvaa globaalisti. Tämä kaikki perustellaan maailmalla vakavia ongelmia aiheuttavilla luontokato-, metsäkato-, ja ilmastonmuutos -perustein, vaikka tosiasiassa esitykset vain pahentavat kaikkia näistä.

Jos asiaa haluaa ymmärtää esityksiä paremmin, voi tehdä pientä ajatusleikkiä pienemmässä mittakaavassa. Kuvittele, että sinulla ja naapurillasi on yhteinen kasvihuone, joka tuottaa juuri sopivasti luomutomaatteja molempien talouksien tarpeisiin. Olette halunneet tehdä kasvihuoneesta mahdollisimman vähän energiaa kuluttavan ja käyttämänne energia on kokonaan uusiutuvaa. Kaikki tuotannon tekijät on mietitty siten, että se olisi mahdollisimman kestävää. Yhtenä päivänä paikalle saapuu ympäristöaktivisti. Hän on antanut itselleen ymmärtää jonkin lehtijutun perusteella, että maailmalla tomaattien viljelyyn liittyy ongelmia ja tietysti iskenyt heti silmänsä teidän kasvihuoneeseen. Olette hänen silmissään ongelma maapallon tulevaisuudelle. Luette kohta paikallislehdestä olevanne luonnon vihaajia. Aktivisti kerää joukon ystäviään, selittää heille, miksi olette ongelma ja yhdessä vaaditaan teidän tomaatintuotannon lopettamista Espanjan tomaattiviljelmien kuivuuden vuoksi. Yritätte selittää kuuroille korville, ettei Espanja liity asiaan mitenkään ja että te olette tehneet parhaanne kestävyyden eteen. Ei auta mikään, on tehtävä kompromissi, jotta aktivistit eivät estäisi rauhanomaisella kansalaistottelemattomuudellaan kasvihuoneen käyttöä kokonaan. Lupaatte vähentää tomaattien tuotantoa neljänneksellä ja istuttaa auringonkukkia tilalle aktivistien lepyttämiseksi. Ei aikaakaan, kun törmäätte naapurin kanssa kaupan hevi -osastolla tomaattilaatikoiden luona. Katsotte toisianne ymmärtävästi puhumatta sanaakaan ja alatte pussittamaan muiden kasvattamia tomaatteja. Tietämättä yhtään, ovatko ne kestävästi kasvatettuja vai eivät. Varmaa on ainoastaan, ettei kummallakaan ole mitään valtaa tomaattien kasvatustapaan.

Samalla periaatteella käydään suomalaista metsäkeskustelua. On yhdentekevää, kuinka hyvin metsiä nykyään hoidetaan ja kuinka kestävästi puuta nykyään kasvatetaan. Metsätaloutta arvioidaan sen historian kautta ymmärtämättä nykymetsätalouden perusperiaatteita. Ja mikä pahinta, metsäammattilaisia arvioidaan sodasta palanneiden, maan jälleenrakentaneiden miesten ja naisten kovan työn perusteella kuvitellen, ettei mikään ole alalla muuttunut sataan vuoteen. "Koska silloin ei tehty luonnonhoitoa tai vesiensuojelua, ei sitä tehdä nytkään", tuntuu moni ajattelevan. Liian moni ei edes halua tietää, miten metsätalous on kehittynyt 1990 -luvun jälkeen erityisesti luonnonhoidossa, vesiensuojelussa ja kaikenlaisessa monimuotoisuustyössä, jota talousmetsissä tehdään. Silläkään ei ole väliä, että tuolla työllä on saatu kaikki monimuotoisuuden kannalta tärkeät rakennepiirteet paranemaan, kun se ei ole oman mielikuvan mukaista.

Helppo maali

Jos Helmarit tai Huuhkajat pelaisivat metsäsektorin pelikirjalla, joukkueilla ei olisi mitään mahdollisuutta voittaa yhtään peliä. Kun valmennusjohto istuttaa puolustusta vaihtopenkillä seuraamassa, miten tällä kertaa vastustajan hyökkäys mahtaa päättyä ja maalivahti livahtaa tuomarin taakse turvaan palloa peläten, lopputulosta ei ole vaikea arvata. Tilannetta ei paranna se, että koko joukkueesta puuttuu hyökkääjät. Syy tappioihin on aina pelaajissa.

Poliittisesti metsätalous on helppo vastustaja. Se ei puolustaudu. Se ei sano ääneen, että väittämä on väärä. Kun poliitikko syyttää valtakunnanmediassa koko alaa värikkäillä ja tunteisiin vetoavilla saduillaan, metsäsektorin puolustus vastaa julkaisemalla omalla somekanavalla kliinisen faktan, jonka näkee kourallinen seuraajia. Jos joku edes suunnittelee vastahyökkäystä, koko puolustus estää sen toteuttamisen. Vastustaja kun ei välttämättä tykkää sellaisesta, pitää heitä suojella eväämällä metsäammattilaisilta oikeus taistella kunniansa puolesta. Pelistrategia on pysynyt muuttumattomana, vaikka jokaisessa matsissa otetaan turpaan. Matseista voi voi kieltäytyä. Peli käynnistyy, kun joku päättää pelin avata. Turhautumista puidaan sitten johdon kokouksissa ja henkilöstön kahvipöydissä varmistaen, että kukaan ei saa tietää harmistuksesta. Sehän haittaisi imagoa.

Metsäsektori ei ole koskaan ymmärtänyt, että ihmiset toimivat tunteella. Ja sen vuoksi metsäviestintä on ollut vuosikymmenet alakynnessä viestintäsodassa, jonka osapuolena se ei tunnusta edes olevansa. Pelkät faktat eivät ole tehokkaita, jos viestintätapa ei herätä mitään ajatuksia ihmisissä. Rohkeutta, innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä tarvitaan lisää. Sekä niitä tunteita. Suomalaisella metsänhoidolla ei ole yhtään syytä nöyristellä. Mennyt on mennyttä ja nyt ollaan tässä hetkessä.

Vaalikiima yltyy - metsätalouden haukkuminen lisääntyy

On yhtä varmaa, kuin vuodenkierto, että vaalien alla metsiin liittyvä tunteikas disinformaatio lisääntyy. Emme olisi yllättyneitä, jos ympäristöjärjestöt käynnistäisivät jonkin taideprojektin tai elokuvan kuvaamisen hakkuutyömaan keskeyttämisellä, kuten tekivät edellisten vaalien alla Aalistunturilla. Onko se Kukkarojärvi Nikkarilassa, vai jokin toinen kohde? Sitä ei vielä tiedä. "Dokumenttiprojekti" on luultavasti jo valmisteilla, eikä sillä ole väliä, onko kohteessa erityisiä luontoarvoja vai ei. Vain sillä on väliä, että saadaan näkyvyyttä ja filmattavaa. "Luonnon puolustaminen" uppoaa kansainväliseen yleisöön, eikä se osaa kyseenalaistaa näkemäänsä. Se on osa konfliktisektorin rutiinia, jossa vastuullisuus ja totuudenmukaisuus ei todellakaan ole läsnä.

On yhtä epätodennäköistä, kuin Kemijoen virtaaman pysähtyminen, että vaalien alla metsillä ei ääniä kalasteltaisi. Emme luultavasti näe tutkimuspohjaisia lausuntoja suomalaisen metsätalouden luonnonhoidon hienoista tuloksista, mutta tulemme näkemään roppakaupalla väittämiä, jotka eivät ole olleet totta vuosikymmeniin. Tulemme näkemään vaatimuksia "muutoksista", jotka on tehty viime vuosisadan puolella. Ja aivan varmasti tulemme näkemään vahvan luontosuhteen omaavien ja luonnon puolesta työtä tekevien metsäammattilaisten ja heidän työnsä mustamaalaamista mitä irvokkaimmilla tavoilla.

Mutta koska nyt ollaan vaalityön merkeissä liikkeellä, on kai aiheellista itsekin esittää muutama asia lakivalmisteluun.

Kuluttajasuojalaki tulee ulottaa EU:n vihespesudirektiivin osalta koskemaan yhteisöjä ja poliittisia toimijoita tukijoineen. Väittämät pitää pystyä osoittamaan totuudenmukaiseksi. Rikoslain 11 luvun 10 § (kiihottaminen kansanryhmää vastaan) päivitetään suojattujen ryhmien osalta siten, että kansallisten, rodullisten, etnisten, uskonnollisten tai niihin rinnastettavien ryhmien listaan lisätään ammatilliset ryhmät. Perustuslain 6 § ja yhdenvertaisuuslain 3 luvun 8 § listaa päivitetään siten, että siihen lisätään luonnonvara-alan työntekijät kansanryhmäksi. Rikoslain 24 luvun 9-10 §:t mukainen rikos (kunnianloukkaus) muutetaan yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi ja syyttäjiä ohjeistetaan ammattinsa vuoksi halventamisen, valheellisen tiedon tai vihjauksen levittämisen kohteeksi joutuneiden ihmisten oikeuksien puolustamiseen (syytteen nostaminen) ilman asianosaisen pyyntöä.

Näillä korjauksilla metsäkeskustelut hyppäisivät valovuoden eteenpäin. Virheellinen tieto vähenisi kaikilta foorumeilta ja täysin tarpeeton ihmisten mustamaalaaminen ainakin vähenisi, ellei ihan kokonaan loppuisi. Sen myötä alkaisi aito keskustelu siitä, miten metsätaloutta voidaan kehittää kestävästi paremmaksi.