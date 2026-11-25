Pasilan aseman vieressä sijaitseva kiinteistö vaihtamassa omistajaa
25.11.2026 11:21:40 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt ja Investors House Oyj on solminut 25.11.2026 esisopimuksen Helsingin Pasilassa osoitteessa Asemapäällikönkatu 14 sijaitsevasta kiinteistöstä. Kiinteistöllä sijaitsee toimistokäytössä ollut rakennus, joka on tällä hetkellä tyhjä. Lopullinen kiinteistökauppa on tarkoitus tehdä loppuvuoden aikana. Kauppahinta on 2,25 miljoonaa euroa.
Kohde myydään sellaisenaan voimassa olevalla asemakaavalla, jossa kiinteistö on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavaa on mahdollista muuttaa Helsingin kaupungin määrittelemien Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteiden mukaisesti. Kehittämisperiaatteissa kiinteistön alueen käyttötarkoitus on toimisto- ja liiketilakäyttö.
Kaupan kohde sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Pasilan juna-aseman vieressä, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä. Viereen on myös kehittymässä Keski-Pasilan tiivis ja urbaani asuin- ja työpaikka-alue korkeine tornitaloineen.
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Yhteyshenkilöt
Leena PalokangasSenaatti-kiinteistötPuh:+358 50 308 9158leena.palokangas@senaatti.fi
Senaatti
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