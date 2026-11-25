Kohde myydään sellaisenaan voimassa olevalla asemakaavalla, jossa kiinteistö on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavaa on mahdollista muuttaa Helsingin kaupungin määrittelemien Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteiden mukaisesti. Kehittämisperiaatteissa kiinteistön alueen käyttötarkoitus on toimisto- ja liiketilakäyttö.

Kaupan kohde sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Pasilan juna-aseman vieressä, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä. Viereen on myös kehittymässä Keski-Pasilan tiivis ja urbaani asuin- ja työpaikka-alue korkeine tornitaloineen.