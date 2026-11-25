Lidl tuo torstaina 26.11. myyntiin 55-tuumaisen Sharp 4K MiniLED Google TV:n. Viime vuosina suurin harppaus televisioissa on nähty taustavaloteknologiassa. Tarjouksessa olevasta televisiosta löytyykin MiniLED-teknologia yhdistettynä QLED-värialueeseen. Nämä yhdessä luovat huipputason kontrastin ja syvät mustat sävyt myös kirkkaasti valaistuihin olohuoneisiin.

– Vastaavaa televisiotarjousta ei ole meillä Lidlissä ollut 20 vuoteen, joten kyseessä on todella poikkeuksellinen kampanja. Halusimme tuoda Black Weekille tuotteen, jossa huippuluokan kuvanlaatu, älyominaisuudet ja hinta kohtaavat tavalla, jota ruokakaupassa ei ole totuttu näkemään, Lidlin käyttötavaroista vastaava tiimipäällikkö Ville Rönkkö kertoo.

Elokuvateatteritason kuvaa ja ääntä suoraan olohuoneeseen

55-tuumainen Sharp 4K MiniLED Google TV on suunniteltu erityisesti vaativampaan arjen viihdekäyttöön. Tarkka paikallinen himmennys sekä laaja HDR-tuki varmistavat kirkkaan värintoiston ja yksityiskohdat niin hämärissä elokuvailloissa kuin päivänvalossa.

Televisiossa on Google TV -käyttöjärjestelmä ja Google Play Kauppa, josta löytyvät kaikki suosituimmat kotimaiset ja kansainväliset suoratoistopalvelut Yle Areenasta ja Katsomosta Netflixiin. Sisäänrakennettu Google Cast mahdollistaa sisällön peilaamisen suoraan puhelimelta, ja neljä HDMI-liitäntää sekä automaattinen matalan viiveen pelitila tekevät laitteesta sujuvan kumppanin myös konsolipelaamiseen.

– Tämä televisio on loistava valinta moneen suomalaiseen olohuoneeseen, sillä sen kirkas MiniLED-paneeli toimii erinomaisesti kaikissa valaistuksissa ja tutut suomalaiset suoratoistosovellukset ovat heti valmiina käyttöön. Odotamme todella innolla, miten asiakkaamme ottavat tämän poikkeuksellisen Black Week -tarjouksen vastaan, Rönkkö toteaa.

Televisio on helppo asentaa myös seinälle VESA-kiinnityksen ansiosta. Television ostajalle on tarjolla Lidl-myymälöissä kampanja-aikana 26.–29.11. myös yhteensopiva tv-seinäteline puoleen hintaan (norm. 19,99 €).

Sharp 55" 4K MiniLED Google -televisio on saatavilla Lidlin myymälöissä 26.–29.11. rajoitetun ajan. Tuotteen hinta Lidl Plus -sovelluksella on 399 euroa (norm. 599 €.)

Kodin ja keittiön huipputuotteita Black Week -alennuksessa

Television lisäksi Lidlin käyttötavaravalikoimassa on torstaista 26.11. alkaen runsaasti muita kodin ja keittiön laitteita Black week -erikoishinnoin. Valikoimasta löytyy monenlaisia tuotteita vaikka pukinkonttiin. Erätuotteita on saatavilla rajoitetusti niin kauan kuin tavaraa riittää.