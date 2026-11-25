Lidl tuo Black Week -tarjouksen, jollaista ei ole nähty 20 vuoteen
25.11.2026 12:43:23 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl tuo Black Weekin kunniaksi ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen myyntiin television. Huipputarjous tuo kotien olohuoneisiin 55 tuumaisen MiniLED Google -television, joka tarjoaa erinomaista MiniLED-kuvanlaatua ja laadukasta äänentoistoa poikkeuksellisen edulliseen hintaan. Tarjouksessa oleva televisio on saatavilla torstaista 26.11. alkaen Lidl Plus -asiakkaille 399 euron tarjoushintaan.
Lidl tuo torstaina 26.11. myyntiin 55-tuumaisen Sharp 4K MiniLED Google TV:n. Viime vuosina suurin harppaus televisioissa on nähty taustavaloteknologiassa. Tarjouksessa olevasta televisiosta löytyykin MiniLED-teknologia yhdistettynä QLED-värialueeseen. Nämä yhdessä luovat huipputason kontrastin ja syvät mustat sävyt myös kirkkaasti valaistuihin olohuoneisiin.
– Vastaavaa televisiotarjousta ei ole meillä Lidlissä ollut 20 vuoteen, joten kyseessä on todella poikkeuksellinen kampanja. Halusimme tuoda Black Weekille tuotteen, jossa huippuluokan kuvanlaatu, älyominaisuudet ja hinta kohtaavat tavalla, jota ruokakaupassa ei ole totuttu näkemään, Lidlin käyttötavaroista vastaava tiimipäällikkö Ville Rönkkö kertoo.
Elokuvateatteritason kuvaa ja ääntä suoraan olohuoneeseen
55-tuumainen Sharp 4K MiniLED Google TV on suunniteltu erityisesti vaativampaan arjen viihdekäyttöön. Tarkka paikallinen himmennys sekä laaja HDR-tuki varmistavat kirkkaan värintoiston ja yksityiskohdat niin hämärissä elokuvailloissa kuin päivänvalossa.
Televisiossa on Google TV -käyttöjärjestelmä ja Google Play Kauppa, josta löytyvät kaikki suosituimmat kotimaiset ja kansainväliset suoratoistopalvelut Yle Areenasta ja Katsomosta Netflixiin. Sisäänrakennettu Google Cast mahdollistaa sisällön peilaamisen suoraan puhelimelta, ja neljä HDMI-liitäntää sekä automaattinen matalan viiveen pelitila tekevät laitteesta sujuvan kumppanin myös konsolipelaamiseen.
– Tämä televisio on loistava valinta moneen suomalaiseen olohuoneeseen, sillä sen kirkas MiniLED-paneeli toimii erinomaisesti kaikissa valaistuksissa ja tutut suomalaiset suoratoistosovellukset ovat heti valmiina käyttöön. Odotamme todella innolla, miten asiakkaamme ottavat tämän poikkeuksellisen Black Week -tarjouksen vastaan, Rönkkö toteaa.
Televisio on helppo asentaa myös seinälle VESA-kiinnityksen ansiosta. Television ostajalle on tarjolla Lidl-myymälöissä kampanja-aikana 26.–29.11. myös yhteensopiva tv-seinäteline puoleen hintaan (norm. 19,99 €).
Sharp 55" 4K MiniLED Google -televisio on saatavilla Lidlin myymälöissä 26.–29.11. rajoitetun ajan. Tuotteen hinta Lidl Plus -sovelluksella on 399 euroa (norm. 599 €.)
Kodin ja keittiön huipputuotteita Black Week -alennuksessa
Television lisäksi Lidlin käyttötavaravalikoimassa on torstaista 26.11. alkaen runsaasti muita kodin ja keittiön laitteita Black week -erikoishinnoin. Valikoimasta löytyy monenlaisia tuotteita vaikka pukinkonttiin. Erätuotteita on saatavilla rajoitetusti niin kauan kuin tavaraa riittää.
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Monsieur Cuisine -monitoimikeitin: Suosittu keittiön multitaskaaja sisältää 600 esiasennettua reseptiä ja automaattiohjelmat muun muassa höyryttämiseen, sous-vide-kypsennykseen ja taikinan vaivaamiseen. Hinta Lidl Plus -sovelluksella 199 € (tuotteen alkuperäinen hinta 399€).
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Bosch-varsi-imuri: Akkukäyttöinen varsi-imuri irrotettavalla rikkaimurilla, Lidl Plus -sovelluksella hinta 99 €.
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Keraaminen seinälämpöpuhallin: Lisälämpöä talvi-iltoihin, Lidl Plus -sovelluksella hinta 19,99 €.
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Parkside-akkuporakone: Kotinikkarin peruskone (ilman akkua), Lidl Plus -sovelluksella hinta 14,99 €.
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Crivit-minilihashuoltovasara: Puoleen hintaan Lidl Plus -sovelluksella 14,99 €.
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Cien Beauty LED-kosmetiikkapeili: Säädettävällä kirkkaudella ja suurennusnäkymällä varustettu peili, Lidl Plus -sovelluksella hintaan 9,99 €.
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Silvercrest-vedenkeitin: Saatavilla mustana tai valkoisena hintaan 9,99 € (samaan sarjaan kuuluvat myös smoothiekone ja leivänpaahdin).
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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