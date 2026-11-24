Mitä eri ikäryhmät toivovat vapaaehtoistyöltä? Neljä havaintoa Commun datasta
25.11.2026 12:55:48 EET | Commu | Tiedote
Miten tavoittaa nuori, joka haluaisi auttaa, mutta ei tiedä mistä aloittaa? Entä eläkeläinen, joka kaipaa yhteisöä ympärilleen? Commun yli 150 000 käyttäjän datasta on noussut esiin kiinnostavia eroja siinä, miten eri ikäryhmät auttavat, pyytävät apua ja lähtevät mukaan vapaaehtoistoimintaan.
Kokosimme havainnot yhteen, jotta niistä olisi hyötyä kunnille ja järjestöille, jotka tekevät työtä yhteisövarautumisen, vapaaehtoistoiminnan ja asukasosallisuuden parissa.
Nuoret verkostoitujat, 18–24-vuotiaat
Nuoria on 26 prosenttia Commun käyttäjistä, ja heistä 88 prosenttia on naisia. He ottavat yhteyttä toisiin käyttäjiin selvästi muita ikäryhmiä enemmän: lähes joka neljäs käyttökerta päättyy yhteydenottoon auttajaan tai avun tarvitsijaan. Nuoria innostavat myös yhteisökilpailut, kuten Suomen Yhteisöllisin Kunta -kisa, sekä jutteluseura.
Vinkit nuorten tavoittamiseen:
- Mahdollistakaa vapaaehtoistehtäviin ilmoittautuminen suoraan ilmoitusten ja chat-keskustelujen kautta.
- Vastatkaa viesteihin nopeasti. Iso plussa on, että oikea ihminen ottaa heti kopin.
- Nuoret tavoittaa parhaiten kello 17 alkaen myöhään iltaan.
Monipuoliset tekijät, 25–34-vuotiaat
Tämä ryhmä kattaa 29 prosenttia käyttäjistä, ja se on Commun aktiivisin: eniten vahvistettuja auttamisia ja eniten viestejä. He myös auttavat ja pyytävät apua muita enemmän. Halua osallistua on paljon, mutta arkipäivät ovat kiireisiä, joten toiveissa ovat joustavat tehtävät arki-iltoihin ja viikonloppuihin.
Vinkit:
- Tarjotkaa valmiiksi mietittyjä ja helposti suoritettavia tehtäviä arki-iltoihin ja viikonloppuihin.
- Mitä vähemmän kynnystä aloittaa, sitä todennäköisemmin tämä ryhmä tarttuu toimeen.
- Parhaiten heidät tavoittaa kello 12–21.
Sitoutuneet auttajat, 35–49-vuotiaat
Myös tämä ryhmä kattaa 29 prosenttia käyttäjistä, ja heistä 80 prosenttia on naisia. He reagoivat suoriin ilmoituksiin selvästi nuorempia useammin: ilmoitusten avaaminen suhteessa muuhun käyttöön on noin 40 prosenttia yleisempää kuin 25–34-vuotiailla. He myös harkitsevat ennen kuin toimivat ja tallentavat kiinnostavia ilmoituksia eniten kaikista ryhmistä. Lisäksi he saavat eniten apua kaikista ikäryhmistä.
Vinkit:
- Panostakaa inspiraatioon ja tarinoihin, jotka herättävät halun osallistua.
- Säännöllisesti toistuvat vapaaehtoisilmoitukset ja viestintä auttavat aktivoimaan sekä auttajia että avun tarvitsijoita.
- Parhaiten tämän ryhmän tavoittaa arkiaamuisin kello 7–11 sekä viikonloppuisin.
Kokeneet osaajat, yli 50-vuotiaat
Yli 50-vuotiaita on 16 prosenttia käyttäjistä: 50–64-vuotiaita 12 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 4 prosenttia. Heitä aktivoivat erityisesti henkilökohtaiset ilmoitukset. Ilmoitusten osuus käytöstä on 50–64-vuotiailla 50 prosenttia suurempi kuin nuoremmilla, ja yli 65-vuotiailla kaksinkertainen. Yli 65-vuotiaita kiinnostavat yhteisökilpailut, kuten Suomen Yhteisöllisin Kunta -kisa, suhteessa eniten kaikista ikäryhmistä. Se voi kertoa halusta kuulua joukkoon.
Vinkit:
- Ilmoituksiin reagointi kasvaa iän myötä, joten henkilökohtaisesti kohdennetut ilmoitukset kannattavat.
- Kunnan eläkeläisiä voi aktivoida esimerkiksi kilpailuilla, jotka vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta.
- Parhaiten heidät tavoittaa päivisin kello 9–15.
Sukupolvet kohtaavat auttamisen äärellä
Datasta näkyy, että halu auttaa ei katso ikää, mutta tapa osallistua vaihtelee. Nuoret haluavat nopeaa vuorovaikutusta, kiireiset aikuiset joustavuutta, harkitsevat auttajat inspiraatiota ja kokeneet osaajat henkilökohtaista kutsua ja yhteisöön kuulumista. Kun viestintä ja vapaaehtoistehtävät rakennetaan näiden erojen mukaan, mukaan saadaan laajempi joukko asukkaita.
Meille Commulla on ollut hienoa nähdä, miten eri sukupolvet löytävät toisensa auttamisen äärellä. Jos pohditte, miten tavoittaa omassa kunnassanne eri-ikäiset asukkaat vapaaehtoistoiminnan ja yhteisövarautumisen pariin, Commu voi olla teille oikea työkalu. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä ja lue lisää: Commu - yksi alusta arjen yhteisöllisyyteen ja varautumiseen >
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Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
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Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata Commu-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 60 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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