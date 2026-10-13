Poliisille ilmoitettujen talousrikosten määrä on noussut 57 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Avoinna olevien talousrikostapausten määrä on kasvanut sekä lisääntyneiden ilmoitusten että tutkinta-aikojen pidentymisen takia.

Talousrikoksia tutkivat sekä paikalliset poliisilaitokset että Keskusrikospoliisi (KRP). Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan poliisin nykyinen seuranta ei anna riittävän selkeää kuvaa siitä, kuinka paljon työaikaa talousrikosten tutkintaan käytetään.

KRP käyttää noin neljänneksen Suomen talousrikostorjunnan henkilöstöresursseista ja vajaan kolmanneksen henkilöstökustannuksista. Kymmenen vuoden aikana KRP:n päättämien talousrikosasioiden määrä on laskenut kuitenkin yli 80 prosentilla, vaikka sen henkilöstömäärä on pysynyt lähes ennallaan.

”Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, että Keskusrikospoliisi käyttää talousrikostorjuntaan kirjattua työpanosta huomattavan paljon muihin rikostorjunnan tehtäviin”, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Katri Lammi.

Talousrikosten tutkinta-ajat vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. Ne ovat pisimpiä Itä-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla, kun taas Lounais-Suomessa ja Helsingissä tutkinta etenee nopeimmin.

Poliisin ja Verohallinnon reaaliaikainen yhteistyö heikentynyt

Viranomaisyhteistyö talousrikostorjunnassa toimii pääosin hyvin. Poliisin ja Verohallinnon reaaliaikainen yhteistyö on kuitenkin vähentynyt. Poliisi ei pysty hyödyntämään riittävästi Verohallinnon tietoja ja asiantuntemusta talousrikosten tutkinnassa. Tämä viivästyttää rikoksiin puuttumista ja vaikeuttaa rikoshyödyn turvaamista.

Sisäministeriö ja Poliisihallitus ohjaavat poliisitoimintaa valtakunnallisesti aiempaa yleisluonteisemmin. Poliisilaitoksille jää siksi laaja harkintavalta siinä, miten henkilöstöä ja työaikaa kohdennetaan talousrikostorjuntaan.

”Talousrikostorjunta kilpailee resursseista muiden rikostorjunnan painopisteiden kanssa”, Lammi sanoo.

Talousrikoksista aiheutuvien rikosvahinkojen arvioidaan olevan keskimäärin noin 175 miljoonaa euroa vuodessa, ja poliisi saa pakkokeinoin haltuun rikoshyötyä vuosittain yli 30 miljoonan euron arvosta. Poliisin talousrikostutkinnan henkilöstökustannukset ovat arviolta 30 miljoonaa euroa vuodessa.