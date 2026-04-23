Molemmissa pyyhkeissä on elefanttikuvio, mutta materiaalin, paksuuden ja tuntuman ero on huomattava. Temusta tilattu pyyhe on ohutta polyesteriä, Finlaysonin pyyhe paksumpaa luomupuuvillaa. Ero näkyy jo pyyhkeitä katsellessa ja tuntuu vielä selvemmin niitä käsitellessä. Finlayson haluaa tehdä krääsätalouden päättäjille kirjaimellisesti käsinkosketeltavaksi. Uutisten ja tilastojen rinnalla he voivat itse vertailla kahta hyvin erilaista tuotetta ja pohtia, millaisilla ehdoilla ne kilpailevat samoilla markkinoilla.



Suomeen virtaa valtavia määriä äärimmäisen halpoja tuotteita, joiden valmistusolosuhteista, turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista kuluttajan on usein vaikea saada luotettavaa tietoa. Samaan aikaan suomalaisilta ja eurooppalaisilta yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Vaatimukset ovat perusteltuja, mutta kilpailu vääristyy, jos niiden noudattamista ei valvota tasapuolisesti.



Halvan krääsän todellinen hinta voi olla ostohintaa paljon korkeampi. Sen voivat maksaa ympäristö, työntekijät ja ne yritykset, jotka pyrkivät toimimaan vastuullisesti. Sääntöjen noudattamisesta ei pitäisi tulla suomalaisille yrityksille kilpailuhaittaa.



Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite keräsi yli 50 000 kannatusilmoitusta ja eteni eduskuntaan vuonna 2025. Eduskunta hylkäsi aloitteen 23.4.2026, mutta hyväksyi neljä lausumaa. Niissä hallitusta edellytettiin valmistelemaan viipymättä ehdotuksia kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi, selvittämään EU:n ulkopuolelta suoraan kuluttajille myytyjen tuotteiden tuottajavastuumaksujen keräämistä tullimaksujen yhteydessä, edistämään EU-tason toimia sekä raportoimaan työn etenemisestä talousvaliokunnalle.

”Eduskunta totesi keväällä, että krääsäkaupan ongelmiin pitää puuttua. Hyvä niin. Mutta paperille kirjoitettu päätös ei vielä muuta mitään. Haluamme nähdä, millä aikataululla hallitus tuo tarvittavat esitykset pöytään ja miten eduskunta aikoo seurata niiden toteutumista. Siksi lähetimme nämä pyyhkeet”, sanoo Finlaysonin liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila.



Ongelman mittakaava on suuri. Tullin tilastojen mukaan vuonna 2025 suomalaisten kuluttajien EU:n ulkopuolelta tilaamia, enintään 150 euron arvoisia tavaraeriä oli noin 40,5 miljoonaa. Niistä 98,5 prosenttia tuli Kiinasta.



Heinäkuussa käyttöön otetun kolmen euron tullimaksun jälkeen Suomeen tullattujen vähäarvoisten tavaraerien määrä laski heinä–syyskuussa 77 prosenttia vuoden takaisesta. Tulli kuitenkin huomauttaa, ettei luku kerro kaikkien suomalaisten tilausten kehityksestä, sillä osa lähetyksistä tullataan muissa EU-maissa ja tavaraerien ilmoittamistavat ovat voineet muuttua.



Muutos antaa viitteitä siitä, että poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa halpatuontiin. Tullimaksu ei kuitenkaan yksin ratkaise valvonnan, kuluttajansuojan ja tuottajavastuun ongelmia.



Pyyhkeiden mukana kansanedustajille lähetetyssä Jukka Kurttilan saatekirjeessä Finlayson pyytää varmistamaan, etteivät eduskunnan keväiset päätökset jää vain kirjauksiksi. Kirje on mukana tämän tiedotteen liitteenä.