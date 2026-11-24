Itä-Suomen elinvoimakeskus on koonnut syksyn 2026 alueelliset kehitysnäkymät Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.

Itä-Suomen talouskuva on syksyllä 2026 varovaisen myönteinen. Teollisuuden kysyntä on paikoin vahvistunut, rakentamisen heikoin vaihe näyttää olevan vähitellen jäämässä taakse ja yritysten investointihankkeiden valmistelu on vilkastunut. Elpyminen on kuitenkin edelleen haurasta. Kuluttajien varovaisuus, kansainvälisen talouden epävarmuus ja julkisen talouden sopeutustoimet hillitsevät kysyntää ja yritysten rekrytointeja.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen seurannassa alueen investointisuunnitelmien yhteenlaskettu arvo on hieman yli 25 miljardia euroa. Investoinnit painottuvat datakeskuksiin, puhtaaseen energiaan, vihreään siirtymään, teollisuuden uudistamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin. Kaikki suunnitelmat eivät toteudu täysimääräisesti tai alkuperäisessä aikataulussa, mutta kokonaisuus kertoo alueen vahvistuneesta kasvupotentiaalista.

Investointien toteutumisen keskeisiä edellytyksiä ovat sähkö- ja kantaverkon riittävä kapasiteetti, toimivat tie- ja raideliikenneyhteydet, rahoituksen saatavuus sekä ennakoitava toimintaympäristö. Suurten hankkeiden aluetaloudellinen vaikutus riippuu myös siitä, miten paikalliset yritykset pääsevät mukaan hankinta- ja alihankintaketjuihin.

Työmarkkinoiden käänne on talouden elpymistä hitaampi. Yritykset hyödyntävät ensin nykyistä henkilöstöä, työaikajärjestelyjä ja vuokratyövoimaa ennen uusien työntekijöiden rekrytointia. Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat korkealla, vaikka samaan aikaan useilla aloilla on pulaa erityisosaajista. Kohtaanto-ongelmat korostavat lyhyiden osaamiskokonaisuuksien, työvoimakoulutuksen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön merkitystä.

Väestön väheneminen ja ikääntyminen haastavat kaikkia kolmea maakuntaa. Nettomaahanmuutto tasapainottaa kehitystä, mutta ei kaikilta osin riitä korvaamaan luonnollista väestötappiota ja maan sisäistä muuttotappiota. Opiskelijoiden, kansainvälisten osaajien ja työperäisten maahanmuuttajien kiinnittyminen alueelle on entistä tärkeämpää sekä väestökehityksen että tulevien osaajatarpeiden kannalta.

"Meidän on Itä-Suomessa kyettävä rakentamaan investointien ympärille uutta liiketoimintaa, kansainvälisesti kilpailukykyisiä yrityksiä ja korkean jalostusarvon työpaikkoja. Parhaimmillaan nyt näköpiirissä olevat investoinnit käynnistävät Itä-Suomessa kokonaan uuden kasvun ja teollisen uudistumisen vaiheen", sanoo Itä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäällikkö Jan Blomberg.

Etelä-Savo: Vahvat investointiodotukset avaavat kasvunäkymiä

Etelä-Savon elinkeinoelämässä on varovaisen myönteisiä merkkejä. Syksyn pk-yritysbarometrissa maakunnan investointiodotukset olivat koko maan vahvimmat ja yritysten henkilöstöodotukset ovat kääntyneet positiivisiksi. Kasvua hillitsevät kuitenkin rahoituksen saatavuus, osaamisen ja työvoiman kohtaanto-ongelmat, yrittäjien ikääntyminen, jatkajapula sekä liikenneyhteyksien puutteet.

Etelä-Savossa on vireillä noin 70 vähintään miljoonan euron investointihanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on lähes seitsemän miljardia euroa. Investoinnit painottuvat datakeskuksiin, puhtaaseen siirtymään, uusiutuvaan energiaan ja teollisuuden kehittämiseen. Mikkelin ja Pieksämäen datakeskus- ja energiahankkeiden lisäksi maakunnan kasvumahdollisuuksia tukevat Savonlinnan metsä- ja teknologiateollisuus sekä puolustus- ja kaksikäyttöteknologioihin keskittyvä Savo Defence -verkosto.

Työmarkkinoiden tilanteessa elpyminen ei vielä näy. Syyskuun lopussa Etelä-Savossa oli noin 6 300 työtöntä ja työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut, ja avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Pitkällä aikavälillä työvoiman saatavuutta haastaa maakunnan ikärakenne, sillä eläköityvien määrä ylittää selvästi työmarkkinoille tulevien nuorten määrän. Työttömyyden määrässä ei odoteta merkittäviä muutoksia seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta vuoden aikajänteellä tilanteen arvioidaan paranevan.

Pohjois-Karjala: Talous elpyy, mutta työmarkkinoiden käänne on vielä edessä

Pohjois-Karjalan talous on kääntynyt pitkän heikon jakson jälkeen varovaiseen elpymiseen. Yrityssektorin liikevaihto alkoi kasvaa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, rakentamisen pohja näyttää ohitetulta ja teollisuustuotanto on hieman vahvistunut. Yritysrahoituksen kysyntä on lisääntynyt erityisesti teollisuudessa, mutta palvelujen ja kaupan kehitystä rajoittavat edelleen kuluttajien varovaisuus ja heikko ostovoima.

Maakunnassa on vireillä 55 yli miljoonan euron investointihanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on noin kolme miljardia euroa. Summasta noin puolet on vihreän siirtymän hankkeita. Investoinnit kohdistuvat erityisesti datakeskuksiin, tuuli- ja aurinkovoimaan, teollisuuden laajennuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin. Teknologiateollisuuden, kaivosalan, metsäbiotalouden ja matkailun näkymät ovat muuta yrityskenttää vahvemmat.

Talouden käänne ei vielä näy laajasti työmarkkinoilla. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 9 988 eli 13,9 prosenttia työvoimasta. Maakuntien välisessä vertailussa osuus oli kolmanneksi korkein. Avoimia työpaikkoja on vähän, mutta samaan aikaan teollisuudessa sekä sähkö-, energia- ja automaatiotekniikan tehtävissä esiintyy vaikeuksia löytää erityisosaajista. Maakunnan arvion mukaan työttömyys voi lähikuukausina vakaantua, mutta selvempi paraneminen on todennäköisempi noin vuoden aikajänteellä.

Pohjois-Savo: Vahva investointikanta tukee kasvunäkymiä

Pohjois-Savon elinkeinoelämän näkymät ovat varovaisen myönteiset. Vientimarkkinoiden asteittainen elpyminen tukee teknologiateollisuutta, ja yritykset ennakoivat liikevaihdon kasvua. Rakentamisen markkina on edelleen kaksijakoinen, mutta toimitila-, teollisuus-, sairaala-, energia- ja infrahankkeet ylläpitävät kysyntää. Myös Tahkon investoinnit sekä luonto-, ruoka- ja tapahtumamatkailun kehitys vahvistavat palvelualojen näkymiä.

Pohjois-Savossa on tunnistettu 125 investointihanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 15,4 miljardia euroa. Näistä 76 on vihreän siirtymän hankkeita, arvoltaan noin 9,3 miljardia euroa. Investointisuunnitelmat painottuvat datakeskuksiin, puhtaaseen energiaan, teollisuuden tuotantotilojen laajennuksiin sekä kone- ja laitehankintoihin. Toteutumista voivat kuitenkin rajoittaa erityisesti sähkönsiirtokapasiteetti, liikenneyhteydet ja osaavan työvoiman saatavuus.

Syyskuun lopussa Pohjois-Savossa oli 13 177 työtöntä työnhakijaa, ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi voimakkaasti, vaikka nuorten työttömyys ja lomautusten määrä hieman vähenivät. Työvoiman kysyntä on kokonaisuutena vaimeaa, mutta teollisuuden, energian, infrarakentamisen ja datakeskushankkeiden eteneminen voi lisätä erityisesti sähkö-, automaatio-, talotekniikka- ja projektiosaamisen tarvetta. Maakunnan arvion mukaan työttömyystilanteen ei odoteta muuttuvan olennaisesti seuraavan kuuden kuukauden eikä vuodenkaan aikana.