Bruttokansantuotteen kasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä
27.11.2026 08:05:11 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,3 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Talouskasvu on hidastunut alkuvuodesta, Tilastokeskuksen asiantuntijat totesivat suorassa Tilastolive-lähetyksessä.
“Bruttokansantuotteen kasvu on tasaantunut vuoden toisella puoliskolla. Alkuvuodesta ja jo viime vuonna nähtiin vientivetoista kasvua. Kasvu oli myös varsin laaja-alaista, eli se näkyi useilla toimialoilla. Kotimarkkinoilla taas kehitys on ollut pitkään vaisua”, yliaktuaari Tapio Kuusisto sanoi.
"Datakeskusinvestoinnit piristävät rakentamisen näkymiä, ja datakeskusten vaikutuksia näkyy myös tuonnissa", hän lisäsi.
Viennin volyymi pieneni heinä-syyskuussa 5,5 % edellisen neljänneksen tasolta, selviää Tilastolivessä käsitellyistä kansantalouden tilinpidon tiedoista.
”Vienti yhteensä supistui heinä-syyskuussa edellisestä neljänneksestä. Pudotus johtuu kuitenkin suurelta osin vertailuajankohdan risteilijätoimituksesta, ja palveluviennin kasvu kolmannella neljänneksellä jää helposti piiloon", totesi yliaktuaari Samu Hakala.
"Datakeskushankkeilla vaikuttaa olleen kysyntää lisäävää vaikutusta rakentamisen lisäksi myös palvelutoimialoilla”, Hakala jatkoi.
Tällä viikolla julkaistuista työvoimatutkimuksen luvuista selviää myös, että alkuvuoden reippaampi talouskasvu ei ole kääntänyt työllisyyttä nousuun. Lokakuussa työllisten määrä päinvastoin laski 51 000:lla vuodentakaisesta.
”Nuorilla on aiempaa enemmän vaikeuksia päästä työelämään, koska työttömyys nousee ja työllisyys laskee heidän joukossaan. Toki työllisyysaste ei ole ollut vielä nousussa missään ikäryhmässä, lukuun ottamatta yli 64-vuotiaiden ikäryhmää. Tälle melko luonnollinen selitys on, että eläkeiät nousevat pikkuhiljaa”, arvioi yliaktuaari Pertti Taskinen.
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Yhteyshenkilöt
Pertti TaskinenYliaktuaariPuh:029 551 2690pertti.taskinen@stat.fi
Samu HakalaYliaktuaariPuh:029 551 3756samu.hakala@stat.fi
Tapio KuusistoYliaktuaariPuh:0295 513 318tapio.kuusisto@stat.fi
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