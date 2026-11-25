Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
25.11.2026 19:00:46 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtäväkoonti ke 25.11.2026 kello 7.00-19.00
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 25.11.2026
Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtäväkoonti ke 25.11.2026 kello 7.00-19.00)
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ollut rauhallinen päivä. Tehtäviä yhteensä 3. Tehtävistä 2 olivat automaattisia palohälytyksiä, joissa ei ollut paloa sekä ensivastetehtävä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Potilastietojärjestelmän häiriö ruuhkauttaa puhelin- ja chatpalveluja Keski-Suomessa25.11.2026 15:53:22 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Lifecare potilastietojärjestelmässä on keskiviikkona iltapäivällä ilmennyt häiriö, joka on vaikeuttanut erityisesti terveydenhuollon palvelujen toimintaa ja ruuhkauttanut puhelin- ja chatpalveluja.
Aluehallitus päätti talousarvioesityksestä: Vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja tasapainottaa taloutta25.11.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioesitys turvaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuutta sekä jatkaa talouden tasapainottamista. Aiemmilta vuosilta kertyneiden alijäämien kattaminen ja arviointimenettelyn toimenpiteet edellyttävät palvelujen ja toimintatapojen uudistamista.
Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen käsittely toteutuu nyt määräajassa Keski-Suomen hyvinvointialueella25.11.2026 09:10:58 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on antanut Keski-Suomen ja kahdelle muulle hyvinvointialueelle huomautuksen määräajan ylityksistä erityistä tukea ja lastensuojelua tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien toteutumisessa. Lastensuojelulain mukaan arvioinnit tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote25.11.2026 07:07:11 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksella ollut rauhallinen 12 tuntia. Pelastuksella ei ole ollut tehtäviä.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatiedote24.11.2026 19:00:02 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatiedote Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Pelastuslaitoksella on tänään ollut useita varmistustehtäviä, joissa palovaroitin on aktivoitunut ruoanvalmistuksesta aiheutuneen käryn seurauksena. Klo 12.40 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Pakettiauto ja linja-auto törmäsivät toisiinsa noin 20 kilometrin tuntinopeudella Eerolantiellä. Pakettiauton kuljettaja kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Klo 16.21 vahingontorjunta, pieni, Jyväskylä Ilmoittajan mukaan maassa oli sinistä nestettä, jonka alkuperä ei ollut tiedossa. Pelastuslaitos saapui paikalle tilanteen tarkastamista varten. Kyseessä ei todettu olevan ympäristölle vaarallinen aine. Klo 16.44 eläimen pelastaminen, Viitasaari Ilmoittaja ilmoitti mahdollisesti loukkaantuneesta joutsenesta. Joutsen kykeni uimalla välttämään ihmisten lähestymisen, joten asiasta ilmoitettiin alueen valvovalle eläinlääkärille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme