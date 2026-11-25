Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen käsittely toteutuu nyt määräajassa Keski-Suomen hyvinvointialueella 25.11.2026 09:10:58 EET | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on antanut Keski-Suomen ja kahdelle muulle hyvinvointialueelle huomautuksen määräajan ylityksistä erityistä tukea ja lastensuojelua tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien toteutumisessa. Lastensuojelulain mukaan arvioinnit tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.