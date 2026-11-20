HONORin Black Fridayn ja joulusesongin lahjavinkit: kestävää ja suorituskykyistä teknologiaa joka hintaluokkaan
26.11.2026 10:00:51 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Loppuvuoden teknologialahjoilta odotetaan kestävyyttä, pitkää käyttöikää ja vahvaa hinta-laatusuhdetta. HONOR kokosi vuoden 2026 keskeisimmät uutuutensa älypuhelimista tablettiin, älykelloon ja urheiluunkin sopiviin vastamelukuulokkeisiin.
Black Friday käynnistää perinteisesti loppuvuoden vilkkaimman ostosesongin, mutta tänä vuonna lahjoilta odotetaan ennen kaikkea todellista vastinetta rahalle ja pitkää käyttöikää. Älypuhelinten ja lisälaitteiden kohdalla kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota akun kestävyyteen, päivitystukeen sekä siihen, miten laitteet toimivat yhteen arjen ekosysteemissä. HONOR tarjoaa lahjavinkit loppuvuoteen kattavasti vastamelukuulokkeista älykelloon.
Pitkäikäisyyttä ja kuuden vuoden päivitystuki: HONOR 600 -sarja
HONOR 600 -sarja on suunniteltu käyttäjälle, joka arvostaa puhelimessa pitkää elinkaarta ja vahvaa suojausta. Puhelimen takapaneeli on valmistettu komposiittikuidusta, jossa yhdistyvät lasin kirkkaus sekä keveys ja joustavuus, mikä vähentää halkeamien riskiä. Satiiniviimeisteltyä metallirunkoa täydentävät SGS:n viiden tähden pudotus- ja puristuskestävyyssertifikaatti sekä IP68-, IP69- ja IP69K-luokitukset, joten puhelin kestää upotuksen lisäksi myös korkeapaineisen kuuman vesisuihkun.
HONOR 600 ja HONOR 600 Pro -puhelimissa on 6 400 mAh:n akku 7,8 millimetrin rungossa. Akku on mitoitettu viiden vuoden käyttöikään ja jopa 1 600 latauskertaan. Tekoäly optimoi virranjakoa reaaliaikaisesti, ja laite toimii normaalisti jopa -20 °C:n pakkasessa 20 prosentin varauksella. Lataus hoituu 80 watin langallisella HONOR SuperCharge -latauksella, ja Pro-mallissa on lisäksi 50 watin langaton SuperCharge-lataus sekä 27 watin langallinen käänteinen lataus. Sarjalle luvataan kuuden vuoden Android- ja tietoturvapäivitykset.
Keskihintaluokan akkujätti talviseikkailuihin: HONOR Magic8 Lite 5G
HONOR Magic8 Lite 5G tuo keskihintaluokkaan vahvan akunkeston ja rakenteellisen kestävyyden. Puhelimen 7 500 mAh:n pii-hiili-akku säilyttää suorituskykynsä jopa 1 200 lataussyklin jälkeen, ja 66 watin HONOR SuperCharge takaa nopean latauksen. Vain 7,76 millimetriä paksu ja 189 grammaa painava yksiosainen runko on IP68-suojattu, ja sen kestävyyttä on testattu pudotuksia, paineen vaihteluita ja äärilämpötiloja vastaan.
Suorituskyvystä vastaavat 4 nanometrin Snapdragon 6 Gen 4 -mobiilialusta, 8 gigatavun RAM-muisti ja jopa 512 gigatavun tallennustila. Kuvauskalustoon kuuluvat 108 megapikselin pääkamera (F1.75) optisella ja elektronisella kuvanvakaimella, 5 megapikselin laajakulmakamera (F2.2), 16 megapikselin etukamera (F2.45) sekä 4K-videokuvaus (30 fps).
Tietokonetason tuottavuutta ja silmäystävällisyyttä: HONOR Pad 20
Työhön, opiskeluun ja viihteeseen suunniteltu HONOR Pad 20 tuo tietokoneen ominaisuudet 6,39 millimetriä ohueen ja 548 grammaa painavaan metallirunkoon. Tabletin 12,1 tuuman 3K-näyttö tarjoaa 292 PPI:n tarkkuuden, 120 hertsin virkistystaajuuden, 700 nitin huippukirkkauden ja DCI-P3-väriavaruuden tuen. Silmien rasitusta vähentävät TÜV Rheinland -sertifioidut ominaisuudet, kuten AI Defocus Eye Protection, AI Circadian Night Display sekä matkapahoinvointia ehkäisevä Motion Sickness Relief.
Bluetooth-näppäimistön kanssa tabletti siirtyy MagicOS 10 -käyttöjärjestelmän ansiosta automaattisesti PC-tilaan, jossa voi avata jopa 15 skaalautuvaa ikkunaa. Tuottavuutta tukevat Quick Layout -ikkuna-asettelut, AI Memo -tekoälymuistio, iWork-tiedostojen automaattinen muunto Microsoft Office -muotoon sekä HONOR Connect -tiedostonjako. Suorituskyvyn ja pitkän käyttöajan varmistavat Snapdragon 7 Gen 3 -piirisarja, kuuden kaiuttimen äänentoisto sekä 10 100 mAh:n akku, joka tukee 45 watin USB-PD-latausta ja riittää esimerkiksi 9 tunnin videotoistoon.
Jopa 35 päivän akunkesto aktiiviseen arkeen: HONOR Watch 6
Liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneelle HONOR Watch 6 tarjoaa kevyen rakenteen ja pitkän käyttöajan. Kello on saatavilla alumiinirunkoisena Shadow Black -versiona (41 g, silikoniranneke) sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettuna Twilight Brown -versiona (50 g, nahkaranneke). Yli 120 urheilutilaa, tekoälyavusteinen juoksuvalmentaja, AccuTrack-kaksitaajuus-GPS sekä IP69- ja 5ATM-luokitukset tekevät kellosta luotettavan treenikumppanin, ja 980 mAh:n akku kestää jopa 35 päivää.
Hyvinvointia seuraavat Quick Health Scan (syke, veren happitaso, stressitaso ja unisyklit) sekä taustalla automaattisesti toimiva HONOR IntelliSense -verenpaineen seuranta. Arkea sujuvoittavat 3 000 nitin näyttö, Video Watch Face -taustakuvat, kahden puhelimen pariliitos, ranneliikeohjaus sekä NFC-lähimaksu Mastercard- ja Visa-korteilla.
Vastamelua ja tilaääntä edullisessa paketissa: HONOR Earbuds 4
Pukinkonttiin sopivat HONOR Earbuds 4 -nappikuulokkeet tarjoavat 79 euron suositushintaan kattavat ominaisuudet ja Black Friday -kampanjoissa niiden hintalappu kannattaa ehdottomasti tarkistaa, sillä alimmillaan kuulokkeet ovat saatavilla Suomessa jopa 39 eurolla.
Kuulokkeiden 11 millimetrin bassoelementti, 6 millimetrin kaksoismagneettinen diskanttielementti sekä Spatial Audio -tilaääni takaavat täyteläisen äänen. Kolmitasoinen aktiivinen vastamelutoiminto vaimentaa taustamelua jopa 50 desibeliä, ja lisäksi mukana on kaksi läpikuuluvuustilaa sekä puheluita selkeyttävä kolmen mikrofonin melunpoisto.
Noin 5,3 grammaa painavat kuulokkeet ovat IP54-pöly- ja roiskesuojatut. Toistoa hallitaan kosketus-, puristus- ja liukueleillä, ja käytön tunnistus pysäyttää musiikin automaattisesti, kun kuuloke otetaan pois korvasta. Akunkesto on 5 tuntia vastamelun kanssa ja enimmillään 9 tuntia ilman sitä, ja latauskotelon avulla käyttöaika nousee jopa 46 tuntiin. Kymmenen minuutin pikalataus tuo jopa kolme tuntia kuunteluaikaa. Mustana ja valkoisena saatavat kuulokkeet tukevat Android- ja iOS-laitteita, kahden laitteen samanaikaista yhteyttä sekä HONOR-puhelimen parina myös HONOR AI -kääntäjää.
Black Fridayn ja joulusesongin tarjoukset jälleenmyyjiltä
HONORin kotimaiset jälleenmyyjät löytyvät tuotekohtaisesti HONORin kotisivuilta. Parhaat Black Fridayn ja joulusesongin tarjoukset voi tarkistaa suoraan jälleenmyyjien valikoimista ja hintavertailusivustoilta.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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