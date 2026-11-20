Black Friday -huijaukset ovat täällä taas – yksi huijausmuoto loistaa ainakin vielä poissaolollaan
26.11.2026 10:27:06 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote
Vuoden vilkkain ostossesonki on perinteisesti tuonut mukanaan valeverkkokauppoja ja tietojenkalastelua. Telian petoksentorjunnassa ei toistaiseksi ole viitteitä Black Fridayhin liittyvistä huijausviesteistä.
Telian asiakkaat eivät ole raportoineet torstaihin 26. marraskuuta mennessä Black Friday -teemaan liittyvistä huijausviesteistä. Telia saa reaaliaikaisen tilannekuvan asiakkaidensa kohtaamista huijausviesteistä lokakuussa liittymiin lisätyn epäilyttävien viestien raportointipalvelun kautta.
”Kyllä tämä on hieman yllättävää. Perinteisesti Black Friday on tuonut mukanaan paljon huijauksia eri muodoissaan, mutta ainakaan vielä emme ole nähneet teemaan liittyviä huijausviestejä”, Telian riskienhallintapäällikkö Antti Turunen kertoo.
Tyypillisesti Black Friday -teemaisissa huijausviesteissä ohjataan valeverkkokauppoihin ja tekaistuihin lähettipalveluihin. Huijauksissa kalastellaan pankkitunnuksia ja maksukorttitietoja tai pyritään saamaan henkilö siirtämään rahaa huijareiden osoittamalle tilille.
”Viime ja tällä viikolla asiakkaamme ovat raportoineet parkkimaksuihin ja työpaikkoihin liittyvistä huijauksista. Niissäkin on samaa toimintalogiikkaa. Parkkimaksuhuijausten osalta painotus on ollut enemmän maksukorttien tiedoissa”, Turunen summaa.
Black Friday -huijaukset voi tunnistaa tutuista tunnusmerkeistä
Black Friday -huijaukset noudattavat samaa kaavaa kuin muutkin huijaukset. Niissä peräänkuulutetaan nopeaa reagointia esimerkiksi tarjousten tai saapuvien pakettien nimissä sekä pyritään hyötymään tunnettujen brändien luotettavasta maineesta.
”Valppaana kannattaa olla. Voi esimerkiksi olla, että tällä hetkellä huijarit keskittyvät huijausviestien sijaan saamaan näkyvyyttä valeverkkokaupoille hakukoneissa ja tekoälyjen hakujen kautta”, Turunen arvioi.
Toukokuussa alkanut tekstiviestien lähettäjänimien suojaaminen on osaltaan parantanut tekstiviestiliikenteen luotettavuutta. Marraskuusta lähtien ilman lähettäjänimen rekisteröintiä tai lähettäjänimen luvitusta lähetetyt yritysten ja organisaatioiden tekstiviestit näkyvät vastaanottajalle saapuvan lähettäjältä ”Roskaposti”.
Telian vinkit turvalliseen Black Friday -ostoksiin
- Käytä ainoastaan tunnettuja ja luotettavia verkkokauppoja.
- Ole tarkkana, mikäli menet verkkokauppaan hakukoneen tai tekoälyn hakutulosten kautta. Varmista nettiselaimen osoiteriviltä, että olet oikealla verkkosivustolla.
- Älä toimi kiireessä – huijarit pyrkivät aiheuttamaan stressiä viestin vastaanottajassa ja hyötymään kiireen mukana tulevista virhearvioista.
- Varaa shoppailulle riittävästi aikaa ja tee ostokset rauhassa.
- Pysähdy ennen kuin toimit – jos jokin tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, kyseessä voi olla huijaus.
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