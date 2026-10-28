Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous 2026: Huoli tulevasta kalvaa järjestöjä
26.11.2026 14:35:11 EET | Lastensuojelun Keskusliitto | Tiedote
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen tehdyt leikkaukset tulevat näkymään jo ensi vuonna ihmisten tarvitseman tuen tarjonnassa. Heikentyvä ja vaikeasti ennakoitava rahoitustilanne pienentää järjestöjen mahdollisuuksia auttaa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia. Lastensuojelun Keskusliiton syyskokouksessa esitettiin vahvaa huolta siitä, millaista apua ja tukea lapsille, nuorille ja perheille pystytään tarjoamaan tilanteessa, jossa myös lapsiperheköyhyys on kasvussa ja jossa ihmisten avun tarpeisiin on ollut jo ennestäänkin vaikeaa vastata riittävän ajoissa.
Lastensuojelun Keskusliiton jäsenistöä puhuttavat tällä hetkellä erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet. Tuleva vuosi tuo suuria muutoksia keskusliiton järjestöjäsenten tilanteisiin jo STEA-rahoitukseen tehtyjen isojen leikkausten myötä. Kuluvalla hallituskaudella sote-järjestöjen avustukset ovat laskeneet reilusta 380 miljoonasta eurosta 190 miljoonaan euroon.
Moni järjestö on jo syksyn kuluessa ilmoittanut muutosneuvotteluista, irtisanomisista ja toiminnan supistamisesta tai jopa lopettamisesta. Muutokset eivät voi olla näkymättä lapsille, nuorille ja perheille tarjottavassa auttamis- ja kohtaamistyössä sekä heidän puolestaan tehtävässä vaikuttamistyössä.
– On pysähdyttävä miettimään, millaisen maailman lapsillemme jätämme, kehotti keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen. – Me puhumme enemmän sodasta, tuhosta ja varustautumisesta kuin toivosta ja tulevaisuudesta. Ihmisoikeuksia vähätellään ja mitätöidään. Suomessa on tehty viime vuosina poliittisia päätöksiä, jotka sumentavat lasten näköaloja ja toivoa. Yhteinen työ ja hyvän puolella seisominen rakentavat toivoa, ja visiomme ja tehtävämme keskusjärjestönä on pysyvä. Lasten ja nuorten äänen, joka autenttisena jäsentemme kautta kuuluu, tulee kuulua laajalle ja kirkkaana.
Järjestöt toimivat ihmisten lähellä ja tavoittavat tietoa, joita julkiset toimijat eivät tavoita. Lastensuojelun Keskusliiton jäsenjärjestöjen toiminta kohdistuu erilaisista taustoista tulevien ja erilaisia haasteita kohtaavien lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen sekä sellaisen tiedon tuottamiseen, joka auttaa päättäjiä huomioimaan näiden ryhmien tilanteen. Monet niiden kohderyhmistä ovat sellaisia, jotka eivät saa apua mistään muualta ja joiden tarpeita tunnetaan huonosti julkisissa palveluissa. Kun järjestöjen mahdollisuuksia nostaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien ääntä kuuluville kavennetaan, näiden ryhmien huomioiminen päätöksenteossa voi unohtua.
Lastensuojelun Keskusliitto panostaa omassa toiminnassaan tässä tilanteessa erityisesti yhteistyön rakentamiseen ja tiedon välittämiseen lapsijärjestöjen ja valtion toimijoiden välillä sekä jäsentensä yhteiseen vaikuttamistyöhön lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Keskusliitto muun muassa kokoaa eduskuntavaalien 2027 alla yhteen järjestöt sekä lasten, nuorten ja perheiden asioista kiinnostuneet ehdokkaat Anna ääni lapselle -kampanjassa. Keskusliitto tuottaa jatkossakin uutta tietoa lapsuudesta ja lasten suojelusta sekä kanavoi jäsentensä tarjoamaa tietoa poliittisen päätöksenteon prosesseihin.
Tuleva vuosi tuo mukanaan Lastensuojelun Keskusliitolle myös fyysisiä muutoksia sen muuttaessa perinteikkäästä toimistorakennuksestaan Eiran Armfeltintiellä uusiin toimitiloihin Helsingin keskustassa.
Syyskokouksessa 26.11.2026 valittiin keskusliiton hallitukseen neljä uutta jäsentä ja neljä varajäsentä seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi valittiin yksi jäsen yhdeksi vuodeksi hallituksessa lopettaneen jäsenen sijalle.
Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2027 ovat:
- Pääsihteeri Kaisa Leikola, Pelastakaa Lapset ry (2027)
- Kehitysjohtaja Juha Aho, Oulun kaupunki (2027–29)
- Toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (2027–29)
- Palvelualuejohtaja Satu Mäki-Fossi, Etelä-Pohjamaan hyvinvointialue (2027–29)
- Pääsihteeri Oona Ylönen, Ensi- ja turvakotien liitto ry (2027–29)
- Vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (2026–2028)
- Toiminnanjohtaja Johannes Jahnukainen, Osallisuuden aika ry (2026–28)
- Toiminnanjohtaja Mikko Mäkelä, Lasten ja nuorten keskus (2026–28)
- Pääsihteeri Raija Näppä, Nuorten Ystävät ry (2026–28)
- Toiminnanjohtaja Jussi Ketonen, Perhekuntoutuskeskus Lauste (2025–27)
- Toiminnanjohtaja Sari Nikula, Parasta Lapsille ry (2025–27)
- Toiminnanjohtaja Sami Teikko, Koulutus Elämään Säätiö sr (2025–27)
- Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajana tutkimusprofessori Taina Laajasalo
Lastensuojelun Keskusliitolla on 98 jäsenjärjestöä ja 32 kunta- tai hyvinvointialuejäsentä. Jäsenten keskuudesta valitaan Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen 12 jäsentä sekä näiden varajäsenet. Hallitus valvoo ja kehittää keskusliiton asioita ja tukee keskusliiton käytännön työtä. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 26.11.2026 keskusliiton jäsenistön kokoontui yhteen ja hyväksyi keskusliiton vuoden 2027 toimintasuunnitelman ja vuoden 2026 tilinpäätöksen sekä valitsi keskuudestaan uudet hallituksen jäsenet.
Lue lisää:
- Lastensuojelun Keskusliiton strategia ja toimintasuunnitelma www.lskl.fi/meista/lastensuojelun-keskusliitto/strategia-ja-toimintasuunnitelma/
- Apu jää saamatta monelta | Lastensuojelun Keskusliitto
Lisätietoja antavat:
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, ulla.siimes@lskl.fi, p. 040 553 0981
Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480
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Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien ja lastensuojelun laadun puolesta.
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