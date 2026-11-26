Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen esitetään tälle vuodelle lisämäärärahaa
26.11.2026 14:17:28 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on lyhentämässä ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelun jonoa. Hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon aiotaan lisätä 600 000 euroa ympärivuorokautisen asumisen jonon lyhentämiseen. Lisämäärärahaa esitetään aluehallitukselle osana tämän vuoden talousarviomuutosesitystä.
Esitetyllä lisämäärärahalla saadaan noin sata ikääntynyttä ympärivuorokautiseen asumispalveluun, ja määrärahan lisäyksen myötä ympärivuorokautisen asumisen jono on määräaikojen mukainen vuoden loppuun mennessä.
Aiottu talousarviomuutos pitää tämän vuoden tulostavoitteen ennallaan eli noin 4 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelujen määrärahan kasvattamisen lisäksi muutetaan ikääntyneiden ja vammaispalvelujen henkilöstökulujen, omaishoidon tuen ja liikkumisen tuen talousarviota.
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualueen talousarvio kasvaa yhteensä 6,9 miljoonalla eurolla. Vastaavat vähennykset tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisiin hallinnollisiin palveluihin, konsernipalveluihin ja poistoihin.
Talousarviomuutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueen vuosittaiset menot ovat noin 1,4 miljardia euroa.
Aluehallitus käsittelee esitettyä talousarviomuutosta ensi tiistain 1.12. kokouksessaan. Aluevaltuusto päättää aiotusta talousarviomuutoksesta 8.12. kokouksessaan.
Aluehallituksen 1.12. kokouksen esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026373-6)
Lue lisää:
Ensi vuoden talousarvioon esitetään lisäystä ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen (tiedote 19.11.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/ensi-vuoden-talousarvioon-esitetaan-lisaysta-ikaantyneiden-ymparivuorokautiseen-asumiseen
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Yhteyshenkilöt
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 599 9545lasse.leppa@hyvaks.fi
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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