Hyvinvointialueen digipolku tarjoaa luotettavaa tietoa vaihdevuosista, oireista ja niiden itsehoidosta
26.11.2026 15:14:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut maksuttoman vaihdevuosioireisen naisen digipolun, joka tarjoaa luotettavaa tietoa vaihdevuosista, oireista ja itsehoidosta. Digipolku sisältää oirekyselyn ja on avoin kaikille keskisuomalaisille. Samaan aikaan Vihreä valtuustoryhmä on esittänyt aloitteen vaihdevuosineuvolan perustamisesta alueelle.
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut vaihdevuosioireisen naisen digipolun tukemaan asiakkaiden itsehoitoa sekä lisäämään luotettavan tiedon saatavuutta vaihdevuosista. Digipolku on maksuton ja avoin kaikille keskisuomalaisille.
– Vaihdevuosioireet koskettavat jollain tavalla lähes jokaista naista tietyssä ikävaiheessa. Oireet voivat olla moninaisia, hämmentäviä, vaikeita tunnistaa ja hankalimmillaan merkittävästi elämänlaatua ja esimerkiksi työkykyä heikentäviä. Apua ja hoitoa on olemassa, mutta me terveydenhuollossa olemme tiedostaneet, että luotettavan tiedon löytäminen ja hoidon saaminen voi olla vaikeaa. Vaihdevuosioireisen naisen digipolku tuo tutkitun tiedon ja matalan kynnyksen tuen tasavertaisesti jokaisen saataville, kertoo terveydenhoitaja Susanna Hytönen-Lukkarinen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Digipolkua voidaan suositella yli 40-vuotiaille naisille, joilla on vaihdevuosiin liittyviä oireita tai tarve saada tietoa vaihdevuosista, oireiden itsehoidosta ja hoitovaihtoehdoista. Digipolulla on lisäksi vaihdevuosioirekysely, jonka avulla voi arvioida vaihdevuosioireiden voimakkuutta ja saada ohjausta itsehoitoon sekä tarvittaessa terveydenhuollon palveluihin hakeutumiseen. Kyselyn vastaukset eivät välity eteenpäin ammattilaisen nähtäväksi. Digipolku tallentuu päättymisen jälkeen Historia‑välilehdelle ja digipolun materiaaleja voi katsella myös myöhemmin.
Digipolun voi ottaa käyttöönsä hyvinvointialueen digitaalisessa asioinnissa osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa tai hyvinvointialueen mobiilisovelluksen kautta. Maksuttoman mobiilisovelluksen voi ladata sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.
Valtuustoaloite vaihdevuosineuvolan perustamisesta
Vaihdevuosioireisiin saatava tuki ja hoito on ollut hyvinvointialueella esillä aikaisemmin tässä kuussa, kun Keski-Suomen hyvinvointialueen Vihreä valtuustoryhmä esitti aloitteessaan aluevaltuuston kokouksessa 10.11.2026 vaihdevuosineuvolan tai vastaavan palvelukokonaisuuden perustamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Keski-Suomessa voitaisiin kehittää palvelua, joka kokoaa vaihdevuosiin liittyvää osaamista ja tukea yhteen. Aloitteessa nostettiin esiin yhtenä suunnittelussa huomioitavan asiana myös digitaaliset palvelut.
Aloite siirtyi aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluehallituksen käsittelyn jälkeen voidaan edetä selvittämään mahdollisuuksia esitetyn palvelukokonaisuuden perustamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, Neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, tiina.kelin@hyvaks.fi, p. 040 539 2584
Anu Piispanen, palveluvastaava, Neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, anu.piispanen@hyvaks.fi, p. 040 534 2664
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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