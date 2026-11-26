Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 27.11.2026

Kooste kuluneen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella

klo 10:48 rakennuspalo, Jyväskylä

Ruoanlaitosta aiheutunut hälytys, ei paloa. Tilat tuuletettu painovoimaisesti.

klo 12:58 muu tulipalo, Jyväskylä

Henkilö havainnut savua uimahallin läheisyydessä. Kyseessä saunan lämmitys, ei paloa.

klo 15:04 rakennuspalo, Jyväskylä

Vikaantunut palovaroitin hälytti, ei paloa.

klo 15:21 öljyvahinko, Toivakka

Aiemmin viikolla tapahtuneen liikenneonnettomuuden onnettomuuspaikan jälkivahinkojen torjunnan yhteydessä havaittiin, että maastossa oli jonkin verran öljyä. Pelastuslaitos kävi puomittamassa läheisen ojan öljyn leviämisen estämiseksi.

klo 19:11 liikennevälinepalo, Muurame

Henkilöauto syttyi palamaan ajon aikana. Pelastuslaitos on kohteessa ja sammutustyöt ovat käynnissä. Ajoneuvo on täyden palon vaiheessa ja tulee tuhoutumaan ajokelvottomaksi. Kukaan ei ole loukkaantunut onnettomuudessa.