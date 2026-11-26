Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.11.2026 19:29:52 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste aamun ja päivän tehtävistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.11.2026
Kooste kuluneen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
klo 10:48 rakennuspalo, Jyväskylä
Ruoanlaitosta aiheutunut hälytys, ei paloa. Tilat tuuletettu painovoimaisesti.
klo 12:58 muu tulipalo, Jyväskylä
Henkilö havainnut savua uimahallin läheisyydessä. Kyseessä saunan lämmitys, ei paloa.
klo 15:04 rakennuspalo, Jyväskylä
Vikaantunut palovaroitin hälytti, ei paloa.
klo 15:21 öljyvahinko, Toivakka
Aiemmin viikolla tapahtuneen liikenneonnettomuuden onnettomuuspaikan jälkivahinkojen torjunnan yhteydessä havaittiin, että maastossa oli jonkin verran öljyä. Pelastuslaitos kävi puomittamassa läheisen ojan öljyn leviämisen estämiseksi.
klo 19:11 liikennevälinepalo, Muurame
Henkilöauto syttyi palamaan ajon aikana. Pelastuslaitos on kohteessa ja sammutustyöt ovat käynnissä. Ajoneuvo on täyden palon vaiheessa ja tulee tuhoutumaan ajokelvottomaksi. Kukaan ei ole loukkaantunut onnettomuudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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