Influenssa- ja koronarokotuksen saa tänään nopeasti
28.11.2026 10:52:28 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen viimeinen viikonlopun joukkorokotuspäivä on käynnistynyt hyvin rauhallisesti. Esimerkiksi Novassa jonot ovat hyvin lyhyitä ja rokotuksen saa käytännössä saman tien. Myös muissa rokotuspisteissä tilanne on vastaavan kaltainen.
- Influenssa- ja koronarokotuksen hakeminen näyttää vievän tänään vain pienen hetken. Jos miettii vielä rokotuksen ottamista se kannattaa tänään hakea, kertoo ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä.
- Maksuttomia rokotuksia annetaan tänään kaikille 18 vuotta täyttäneille influenssa- ja koronarokotukseen oikeutetuille, Ylönen-Käyrä lisää.
Rokotuksia annetaan tänään seuraavissa toimipisteissä:
- Sairaala Nova, Jyväskylä, kello 9–16
- Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, kello 9–16
- Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskus, kello 9–16
- Laukaan sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
- Saarijärven sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
- Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
- Keuruun sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
- Hankasalmen sosiaali- ja terveysasema, kello 9–14
Viimeiset kaikille riskiryhmille tarkoitetut joukkorokotuspäivät järjestetään ensi tiistaina Joutsan, Petäjäveden, Karstulan, Kinnulan ja Pihtiputaan terveysasemilla ja -pisteissä.
Lue lisää:
Kausirokotukset Keski-Suomessa
hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset
Influenssarokotukseen oikeutetut:
https://thl.fi/ohjeita-ammattilaisille/influenssarokote#kenelle-influenssarokotteita-annetaan
Koronarokotukseen oikeutetut:
https://thl.fi/ohjeita-ammattilaisille/koronarokotteet#mika-on-koronarokote
Lisätietoja:
ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä, p. 050 439 339
Avainsanat
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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