Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.11.2026 19:29:20 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.11.2026
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta
Klo 07:02 rakennuspalo pieni, Pihtipudas
Ei paloa.
Klo 12:00 rakennuspalo pieni, Hankasalmi
Ei paloa.
Klo 14:03 eläimen pelastaminen, Laukaa
Pelastuslaitos hälytettiin tehtävälle, jossa metsästyskoira ja hirvi olivat pudonneet jäihin. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle eläimet olivat päässeet pois jäistä, eikä pelastuslaitoksen toimenpiteitä tarvittu.
Klo 14:25 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaa
Laukkavirrantiellä tapahtui henkilöauton ulosajo. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Klo 15:56 rakennuspalo pieni, Äänekoski.
Ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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