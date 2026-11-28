Influenssa- ja koronarokotuksen saa tänään nopeasti 28.11.2026 10:52:28 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen viimeinen viikonlopun joukkorokotuspäivä on käynnistynyt hyvin rauhallisesti. Esimerkiksi Novassa jonot ovat hyvin lyhyitä ja rokotuksen saa käytännössä saman tien. Myös muissa rokotuspisteissä tilanne on vastaavan kaltainen.