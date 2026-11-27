Loton kierroksen 48/2026 oikea rivi on 8, 17, 18, 21, 36, 37 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 6 ja plusnumeroksi 9.

Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta, joten suurimmat voitot menivät 6 oikein -tuloksille, joita löytyi 30 kappaletta. Kunkin osuman voitto-osuus oli 3 711 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi on 8 7 6 6 5 4 9. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joissa toisessa osui myös tuplaus kohdalleen. Tuplattu 40 000 euron voitto lähti nettipelaajalle Mänttä-Vilppulaan. 20 000 euron nappasi helsinkiläinen pelaaja, joka oli laittanut rivinsä sisään Veikkauksen sovelluksessa.

Milli-pelin illan oikea rivi on 11, 12, 13, 17, 34, 35 ja lisänumero 29. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan lähes 18 000 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on New York 92. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon kahdeksan kappaletta.

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Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

Veikkauksella on jatkossa kaksi eri mobiilisovellusta. Veikkaus-sovellus päivittyy 24.11. alkaen Lotot & Arvat -sovellukseksi, jonka jälkeen vedonlyönti- ja nettikasinopelit eivät ole enää pelattavissa kyseisessä sovelluksessa. Vedonlyönti- ja nettikasinopelien sovelluspelaamista varten tulee ladata uusi Vedot & iCasino -sovellus, joka on saatavilla sovelluskaupoissa. Sovellusuudistus on yksi ensimmäinen pelaajien arjessa näkyvä askel kohti heinäkuussa 2027 avautuvaa Suomen rahapelimarkkinaa.