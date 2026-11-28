Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 28.11.2026 19:29:20 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.11.2026 Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 07:02 rakennuspalo pieni, Pihtipudas Ei paloa. Klo 12:00 rakennuspalo pieni, Hankasalmi Ei paloa. Klo 14:03 eläimen pelastaminen, Laukaa Pelastuslaitos hälytettiin tehtävälle, jossa metsästyskoira ja hirvi olivat pudonneet jäihin. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle eläimet olivat päässeet pois jäistä, eikä pelastuslaitoksen toimenpiteitä tarvittu. Klo 14:25 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaa Laukkavirrantiellä tapahtui henkilöauton ulosajo. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Klo 15:56 rakennuspalo pieni, Äänekoski. Ei paloa.