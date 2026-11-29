Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
29.11.2026 17:26:05 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kannonkoskella varastokäytössä olevan navetan lisälämmittimen poistoputken läpivienti seinässä alkoi kyteä 29.11.2026. Henkilö- tai merkittäviä materiaalivahinkoja ei syntynyt. Pelastuslaitos purki seinää varmistaakseen palon leviämättömyyden. Paikalle hälytettiin 9 yksikköä, joista 3 kävi kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 29.11.2026
Onnettomuustiedote (Rakennuspalo, keskisuuri, Kannonkoski)
Varastokäytössä olevan navetan lisälämmittimen poistoputken läpiviennin kohdalla seinässä alkoi kyteä. Navetassa ei ollut eläimiä. Asukkaat saivat hillittyä vedellä palon kehittymistä. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja materiaaliset vahingotkin ovat pienet. Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtäväksi jäi purkaa syttymän lähettyviltä seinää, jotta voidaan varmistua, ettei palo ole rakenteissa päässyt leviämään. Paikalle hälytettiin yhteensä 9 pelastuslaitoksen yksikköä, mutta paikan päällä kävi vain 3. Hälytys tuli kello 16.30 aikaan.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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