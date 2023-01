A-Insinöörit vahvistaa korjausrakentamisen kestävän kehityksen ja rakennusterveyden palveluitaan – uuden yksikön johtoon Mikko Tarri

– A-Insinööreillä on kattava valikoima rakennusterveyden edistämiseen, kuten sisäilmastoon, kosteudenhallintaan ja rakennusfysiikkaan liittyviä palveluita. Nyt haemme kasvua valtakunnallisesti erityisesti yksityiseltä sektorilta, toimitila- ja teollisuuskiinteistöjen parista. Katse on koko Suomessa ja myös paikkakunnissa, joille emme ole vielä tarjonneet rakennusterveyden ja korjausrakentamisen kestävän kehityksen palveluita, kertoo A-Insinöörien yksikönjohtaja Mikko Tarri.

A-Insinöörien kestävän kehityksen palvelut kattavat rakentamisen koko ketjun muun muassa hiilineutraalista rakennuttamisesta aina hiilijalanjälkikonsultointiin, energiakonsultointiin ja purkukartoitukseen.

– Rakennusalan sääntely on kestävän kehityksen osalta lisääntymässä, ja se näkyy asiakkaidemme odotuksissa. Kestävän kehityksen konsultaatiota tarvitaan yhä useammassa hankkeessa. Olemme parhaillaan mukana esimerkiksi hankkeessa Helsingin Vattuniemessä, jossa pilotoidaan Helsingin kaupungin kanssa, miten ennakoiva suunnittelu parantaa purkumateriaalin hyötykäyttöä, Tarri sanoo.

A-Insinöörien laajaa korjaussuunnittelun osaamista on tämän vuoden alusta keskitetty kokonaan uudelle korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut -toimialalle.

– Mikko on menestyksellisesti luotsannut Tampereen ja Pirkanmaan alueen korjaussuunnittelupalveluitamme. Ne siirtyvät nyt korjaussuunnittelun yksikönjohtajaksi siirtyvän Saija Varjosen käsiin, ja Mikko aloittaa rakennusterveyden ja korjaussuunnittelun kestävän kehityksen palveluidemme laajentamisen koko Suomeen. Sekä korjausrakentamisen että kestävän kehityksen markkina on kovassa kasvussa, ja A-Insinööreillä on runsaasti alan parasta osaamista, sanoo toimialajohtaja Juha Valtari.

A-Insinöörit tekee korjaussuunnittelua ja -konsultointia julkisiin rakennuksiin, asuinrakennuksiin, liike- ja toimistotiloihin sekä teollisiin kohteisiin koko Suomen alueella. Konsernin korjaussuunnittelun ja asiantuntijapalveluiden toimialalla työskentelee 150 korjaussuunnittelun, rakennusterveyden, taloyhtiöpalveluiden ja kestävän kehityksen asiantuntijaa.