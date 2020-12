A-Katsastus siirtyy pitkäjänteiseen kotimaiseen omistukseen Tradeka-Yhtiöt Oy:lle

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 453 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 379. www.tradeka.fi

A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuljettajantutkinto- sekä rekisteröinti- ja tieliikenteen henkilölupapalveluja tarjoava toimija. A-Katsastus Groupilla on 800 työntekijää noin 150 toimipisteessä Suomessa. www.a-katsastus.com

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi noin 40 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa. www.mb.fi