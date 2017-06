Aalto-yliopisto perustaa kiinalaisyliopiston kanssa yksikön Shanghaihin

30.6.2017 11:00 | Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto ja kiinalainen Tongji-yliopisto perustavat tulevana syksynä Shanghaihin uuden koulutusyksikön, jossa Aalto on mukana kolmella maisteriohjelmalla. Maisteriohjelmien ensimmäinen vuosi opiskellaan Kiinassa ja toinen Suomessa.

Aalto-yliopiston kolme maisteriohjelmaa tulevat osaksi Shanghai International College of Design and Innovation -yksikön (Shanghai D&I) tarjontaa. Maisteriohjelmien opetus Shanghaissa alkaa tulevana syksynä, ja ohjelmien ensimmäiset kiinalaisopiskelijat saapuvat Otaniemeen syksyllä 2018.

Kyseessä on Aalto-yliopiston ensimmäinen tilauskoulutusyhteistyö ja tiettävästi myös ensimmäinen vastaava malli koko Suomessa. Tilauskoulutus tarkoittaa ulkopuolisen toimeksiantajan, tässä tapauksessa Tongji-yliopiston, tilauksesta tapahtuvaa maksullista koulutusta. Aallon ja Tongjin sopimus perustuu Kiinan opetusministeriön hyväksymään kansainvälisen yhteistyön malliin.

Aallon ja Tongjin rehtorit allekirjoittivat sopimuksen tilauskoulutuksesta Pekingissä torstaina 29. kesäkuuta osana pääministeri Juha Sipilän Kiinan-matkan ohjelmaa.

Shanghai D&I:n opiskelijat voivat valita kolmesta eri maisteriohjelmasta muotoilun ja kestävän kehityksen alalta: International Design Business Management, Creative Sustainability ja Collaborative and Industrial Design. Kaikkien ohjelmien opetussisältö perustuu Aallon nykyisiin, samoihin maisteriohjelmiin. Lisäksi Shanghai D&I tarjoaa kandiopiskelijoille tuotekehitykseen keskittyvän Aaltonautti-sivuainekokonaisuuden, jonka on kehittänyt Aalto-yliopiston Design Factory.

”Shanghai on sijaintina erittäin kiinnostava Aalto-yliopistolle, onhan se Kiinan suurin kaupunki, liike-elämän solmukohta ja jatkuvasti kehittyvä muotoilun keskus. Tiivis yhteistyömme Tongji-yliopiston kanssa tarjoaa aaltolaisille uusia oppimisen ja tutkimisen mahdollisuuksia”, Aalto-yliopiston rehtorina 1. heinäkuuta aloittava Ilkka Niemelä sanoo.



Aallon ja Tongjin yhteistyö on jatkunut jo vuosia. Tongji kuuluu Kiinan 15 parhaan yliopiston joukkoon ja on johtava yliopisto muun muassa insinööritieteiden, kauppatieteiden ja arkkitehtuurin aloilla. Yliopiston muotoilun ja innovaatioiden korkeakoulu on omalla alallaan yksi kansainvälisesti arvostetuimpia kiinalaisoppilaitoksia.

”Shanghain kaupunki on valinnut innovatiivisuuden tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteekseen. Näin se pyrkii muuttumaan perinteisten teollisuusalojen keskuksesta uuden talouden ja teknologian solmukohdaksi. Muotoilulla on merkittävä rooli tässä prosessissa”, sanoo Tongji-yliopiston dekaani Lou Youngq.