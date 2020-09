Aalto-yliopiston Ilkka Niemelä: ”Kärsinyt talous ei kaipaa jälleenrakentamista, vaan uudelleen rakentamista kestävän kehityksen perustalle”

Lukuvuoden avajaisissa puhuivat myös tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja Olli Kesseli. Avajaiset toteutettiin virtuaalisesti.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä vaati lukuvuoden avajaispuheessaan merkittävää panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin erityisesti kestävän kehityksen alueella. ”Suomessa aineellisen elintason kasvu on perustunut viimeiset yli 50 vuotta tuottavuuden kasvuun. Tämä syntyy valtaosin kahdesta tekijästä: 2/3 on peräisin uusista ideoista, teknologiasta ja innovaatioista ja lähes kolmasosa koulutuksesta. Kasvun lähteet ovat siis tutkimus ja koulutus!”

”Toisaalta suuret globaalit kestävän kehityksen haasteet eivät ole väistyneet ja vaativat välittömiä toimenpiteitä. Minusta tähän tilaisuuteen on nyt tartuttava kaikin keinoin, kun taloutta elvytetään ja myöhemmin tasapainotetaan. Kärsinyt talous ei kaipaa jälleenrakentamista eli paluuta vanhaan, vaan ennen kaikkea uudelleen rakentamista kestävän kehityksen perustalle”, Niemelä totesi.

Valtiovallan tervehdyksen lukuvuoden avajaisiin toi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko: ”Aalto-yliopisto tarjoaa erinomaiset työkalut viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen ja kestävän tulevaisuuden luomiseen.Tarvitsemme asiantuntemustanne, tieteellistä tietoa ja päteviä ihmisiä auttamaan meitä löytämään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.En voi tässä yhteydessä korostaa tarpeeksi: tutkimuksen tarjoama tieto on elintärkeää myös poliittiselle päätöksenteollemme.”

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Olli Kesseli totesi omassa puheessaan: ”Ekologinen uudelleenrakennus määrittelee kaiken, mitä teemme. Se on kohtaamistamme muutosvoimista tärkein ja kattavin. Koska ekologinen uudelleenrakennus pitää sisällään myös muut vuosikymmenen megatrendit, sen täytyy kuulua myös kaikkiin oppialoihimme. Useiden tutkimusten mukaan ilmastonmuutos on nuorten suurin yhteiskunnallinen huolenaihe, joten tässä asiassa en koe puhuvani aaltolaisen opiskelijan, vaan koko maailman nuorten äänellä.”

Visa Koivunen Aalto-professoriksi

Rehtori Ilkka Niemelä nimitti Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen professorin Visa Koivusen Aalto-professoriksi tunnustuksena hänen merkittävistä tieteellisistä ansioistaan ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan.

Visa Koivunen on kansainvälisesti arvostettu signaalinkäsittelyn tutkija. Hän on toiminut muun muassa tutkimuksen huippuyksikön vastuullisena tutkijana 2002–2003 sekä akatemiaprofessorina 2010–2014. Hän on saanut useita kansainvälisiä palkintoja.

Professori Koivunen on julkaissut lähes 550 vertaisarvioitua julkaisua, joita on siteerattu yli 11 600 kertaa. Hän on myös ansioitunut opettaja. Hän on ohjannut kaikkiaan 28 tohtorinväitöstyötä sekä lukuisia maisteriopiskelijoita. Professori Visa Koivunen piti avajaistilaisuudessa Aalto-esitelmän.

Avajaisissa jaettiin myös tunnustuspalkintoja yliopiston henkilöstölle.

