Aalto-yliopiston ja Yalen arkkitehtuurin laitosten avoin verkkokoulutusmateriaali vauhdittaa vähähiilistä rakentamista

Aalto-yliopiston ja yhdysvaltalaisen huippuyliopisto Yalen arkkitehtuurin laitokset ovat yhteistyössä julkaisseet avoimen ja ilmaisen Decarbonize Design -kurssikokonaisuuden. Hanke julkistettiin osana World Circular Economy Forum -tapahtumaa

Decarbonize Design on verkkomateriaali, joka on tarkoitettu kaikille rakennetun ympäristön kanssa työskenteleville: suunnittelijoille, arkkitehdeille ja insinööreille mutta myös materiaalien valmistajille, rakennusliikkeille sekä hankkeista tai rakentamisen sääntelystä päättäville. Kokonaisuus koostuu videoluennoista, opettajille suunnatuista valmiista kurssiaihioista sekä korkeatasoisesta opaskirjasta.

Ammattilaisten keskuudessa on laaja yksimielisyys siitä, että rakentamisen materiaaleja ja teknologioita tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tarve koko alan koulutukselle on suuri, mutta konkreettista opetusta ja työkaluja vähähiiliseen rakentamiseen on tähän saakka ollut vähän. Decarbonize Design vastaa tähän tarpeeseen: se on maailmanlaajuisesti saavutettava, helposti omaksuttava kurssimateriaali.

Tekijät haluavat nostaa esille rakennusalan mahdollisuudet kehittää kestävää yhteiskuntaa. Suuri osa maailman rakennuksista, infrastruktuurista ja energiajärjestelmistä rakennetaan tai uusitaan seuraavan 15 vuoden aikana. Maailmanlaajuisella rakennusbuumilla on todella kauaskantoiset vaikutukset, ja fiksuilla ratkaisuilla voidaan vauhdittaa merkittävästi vähähiilisen tulevaisuuden toteutumista.

Ratkaisu löytyy elinkaariajattelusta

Decarbonize Design -kokonaisuus nojaa niin kutsuttuun elinkaariajatteluun, joka tulisi tekijöiden mukaan liittää normaaliin rakennusten suunnitteluprosessiin. Rakennuksen elinkaari ulottuu maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta itse rakentamiseen sekä rakennuksen purkuun ja kierrätykseen saakka.

”Oleellista on, minkälaiseksi rakennuksen koko elinkaaren päästöt muodostuvat sekä miten nopeasti päästöjä saadaan alas. Näihin asioihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa rakennuksen suunnittelulla ja harkituilla materiaalivalinnoilla”, sanoo hankkeen vetäjä Aalto-yliopiston professori Matti Kuittinen.

”Vähähiilisyys on onneksi helposti omaksuttavissa, se ei ole vaikeaa matemaattisesti. Kustannuslaskentaahan tehdään koko ajan, ja täsmälleen samoilla lähtötiedoilla voidaan laskea rakentamisen hiilijalanjälkeä.”

“Tämä on koko planeetan kannalta haastava tilanne,” sanoo Alan Organschi Yalen arkkitehtuurikoulusta.

“Kaikki rakennetun ympäristön kanssa työskentelevät materiaalituottajista päättäjiin osallistuvat resurssien suuntaamiseen. Siten meillä kaikilla on iso vastuu ja mahdollisuus muovata alaa. On erittäin jännittävää ja samalla haastavaa olla rakennetun ympäristön alalla.”

Hanketta on rahoittanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

”Miten tulevaisuuden kaupungit suunnitellaan ja toteutetaan on täysin ratkaisevaa kiertotalousyhteiskunnan syntymisen kannalta - mahdollistavatko nämä uudet asuinalueet kiertotalouden mukaisen elämäntavan? Myös osaamisella on ratkaiseva merkitys tulevaisuuden tekemisessä. Olemme äärimmäisen iloisia, että Aalto ja Yale ovat yhdistäneet voimansa ja tämä uusi verkkomateriaali on nyt kaikkien saatavilla”, sanoo Sitran kiertotaloustiimin johtava asiantuntija Nani Pajunen.

Kurssimateriaali on kehitetty yhteistyössä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä yhdysvaltalaisen Yale University's School of Architecturen kanssa.

Linkki materiaaliin