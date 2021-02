Aalto-yliopiston kampus esittäytyy virtuaalisena kierroksena

Uudessa verkkopalvelussa kaksi opasta johdattaa vierailijan tutustumaan 44 eri paikkaan yliopiston Otaniemen kampuksella.

Aalto-yliopisto on julkaissut uuden virtuaalisen ja vuorovaikutteisen kampuskierroksen osoitteessa virtualtour.aalto.fi. Virtuaalikierroksen avulla kuka tahansa asuinpaikasta tai pandemiatilanteesta riippumatta voi tutustua yliopistoon ja katsoa, millaista Aallossa on opiskella tai tehdä töitä. Palvelun ensimmäinen versio on tehty englanninkielisenä. Suomenkielinen versio toteutetaan myöhemmin.

Verkkopalvelussa kaksi opasta, opiskelija ja apulaisprofessori, johdattavat vierailijan tutustumaan yliopiston toimintoihin ja tiloihin eri puolilla Otaniemen kampusta. Kierroksen voi tehdä tietokoneella tai älylaitteilla, ja sitä voi tutkia myös virtuaalilaseilla.

Käyttäjä voi tehdä kampuskierroksen itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Palvelussa esitellään 44 eri paikkaa – opiskelutiloja, laboratorioita, työpajoja, palveluita, ulkoalueita ja rakennuksia – joissa voi kiertää haluamassaan järjestyksessä. Käyttäjä voi myös valita teemakierroksen, jonka aiheena ovat opiskelun ja tutkimuksen tilat, tai etukäteen suunnitellun automaattisen kierroksen. Virtuaalilaseilla automaatti- ja teemakierrokset eivät ole nähtävillä.

”Meillä on paljon hakijoita, opiskelijoita ja henkilöstöä Suomen ulkopuolelta. Heillä ei usein ole mahdollisuutta vierailla kampuksella ennen Aaltoon tuloaan, etenkään näin koronan aikana. Virtuaalikierroksen kautta voimme näyttää kaikille kiinnostuneille, millainen fiilis meidän upealla kampuksellamme on ja miten tiloja voi käyttää”, kertoo palvelun tuottamisesta vastannut Anastasia McAvennie.

Palvelu on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi navigoida. Tätä kampuskierroksen ensimmäistä versiota kehitetään eteenpäin, ja tarkoituksena on lisätä uusia paikkoja ja erilaisia teemakierroksia.

Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä on kehittynyt voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Kampuksen ytimeen on noussut näyttäviä uudisrakennuksia, kuten Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennus sekä Kauppakorkeakoulun rakennus, ja useita arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia on peruskorjattu. Kampuksen tilojen käyttö on tällä hetkellä rajoitettua koronaviruspandemian vuoksi, ja yliopisto toimii pääasiassa etämuodossa.

Tutustu virtuaalikierrokseen (virtualtour.aalto.fi).