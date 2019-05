Aalto-yliopiston kunniatohtoreiksi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, videotaiteilija Eija-Liisa Ahtila ja 13 muuta tekniikan, taiteen ja yhteiskunnan vaikuttajaa

Kunniatohtorit vihitään 13. ja 14. kesäkuuta 2019 pidettävissä taiteen alan ja tekniikan korkeakoulujen promootioissa Dipolissa, Otaniemessä. Kunniatohtoreiden paneelikeskustelu järjestetään 11. kesäkuuta.

Tulevat taiteen kunniatohtorit ovat:

Videotaiteilija, ohjaaja, valokuvaaja Eija-Liisa Ahtila

Käyttäjälähtöisen suunnittelun professori Jacob Buur , University of Southern Denmark

, University of Southern Denmark Professori emerita, tekstiilitaiteilija Helena Hyvönen

Maisema-arkkitehti Leena Iisakkila

Helsinki Design Weekin perustaja, toimitusjohtaja Kari Korkman

Visuaalisen kulttuurin professori Irit Rogoff , Goldsmiths, University of London

, Goldsmiths, University of London Media-artisti, Ars Electronica -festivaalin johtaja Gerfried Stocker

Päätoimittaja, kustantaja Daniel Thawley, A Magazine Curated by.

Kunniatohtoreiden esittelyt ovat luettavissa Aalto-yliopiston verkkosivuilla.

Tulevat tekniikan kunniatohtorit ovat:

Teknologiajohtaja Matti Kauhanen , ABB

, ABB Pääjohtaja Arvo Kokkonen , Maanmittauslaitos

, Maanmittauslaitos Professori Enrique J. Lavernia , University of California

, University of California Johtaja Marja Makarow , Biokeskus Suomi

, Biokeskus Suomi Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä , Espoon kaupunki

, Espoon kaupunki Toimitusjohtaja Jussi Pesonen , UPM-Kymmene Oy

, UPM-Kymmene Oy Tutkimusjohtaja Markku Tilli, Okmetic Oy.

Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa. Promootio on yliopiston arvokkain juhlatilaisuus. Promootiossa vihitään eli promovoidaan eri tieteenalojen tohtoreita ja kunniatohtoreita, ja taiteen alan promootiossa promovoidaan myös maistereita. Akateemisen perinteen mukaan tutkinnon suorittaneet otetaan promootiossa tiedeyhteisönsä täysivaltaisiksi jäseniksi ja esitellään yhteisölle.

Aalto-yliopisto järjestää 11. kesäkuuta kunniatohtoreiden paneelikeskustelun aiheesta Future of university as a hub of creativity, heritage, and innovation. Keskustelijoina ovat Jacob Buur, Kari Korkman, Marja Makarow, Jukka Mäkelä ja Gerfried Stocker. Keskustelussa pohditaan yliopiston kampuksen roolia, merkitystä ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Dipolissa (Lumituuli-auditorio) klo 13–15, ja keskustelu käydään englanniksi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootio pidetään 13. kesäkuuta ja tekniikan alan promootio 14. kesäkuuta. Tekniikan alan promootiossa mukana ovat Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu.

Promootiot ovat osa Aalto-yliopiston seremoniaviikkoa.

Lisätietoja seremoniaviikosta ja promootioista