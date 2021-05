Aalto-yliopiston odotettu Näytös21 järjestetään tänä vuonna verkossa

Aalto-yliopiston nuorten suunnittelijoiden mallistot esitellään perjantaina 28. toukokuuta klo 21.00 osoitteessa aalto.fashion. Näytös21 on osa laajempaa Fashion in Helsinki -muotiviikkoa. Sen ohjelmassa on virtuaalisia asiantuntijahaastatteluita sekä muotiin liittyviä näyttelyitä ja installaatioita Helsingin keskustassa.

Näytös21-mallistot julkistetaan 28. toukokuuta, mutta jo 22. toukokuuta alkaen Fashion in Helsinki -muotiviikolla on mahdollisuus ihailla Aallon opiskelijoiden ja alumnien töitä ympäri Helsingin keskustaa. Kuvassa yksityiskohta Hyères-muotikilpailun kärkeen yltäneen Sofia Ilmosen työstä. Kuva: Juho Huttunen

Aallon kevään muotitapahtumista on muodostunut maailman muoti-, vaatetus- ja tekstiilialojen kiintopiste, jota kansainvälinen media, sisäänostajat ja alan suomalaiset vaikuttajat seuraavat aktiivisesti. Tänä vuonna Fashion in Helsinki -muotiviikon huipentuma, Aallon muotinäytös Näytös21 järjestetään verkossa. Mallistot julkistetaan perjantaina 28. toukokuuta klo 21.00 osoitteessa aalto.fashion. Koronapandemialla on ollut suuri vaikutus koko muotialaan, yleisiin työskentelytapoihin ja tietenkin myös Aalto-yliopiston opiskelijoihin. Vaikka rajoitukset ovat pitkälti estäneet kampuksella työskentelyn, on tilanne kuitenkin myös rohkaissut opiskelijoita yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun. Poikkeuksellinen vuosi näkyy nuorten suunnittelijoiden mallistoissa, sanoo Aalto-yliopiston muodin professori Pirjo Hirvonen. ”Pandemia-ajassa on nähty paljon yhteisöllisyyttä ja välittämistä, etäopiskelusta huolimatta. Opiskelijat pohtivat myös kestävän kehityksen sekä monimuotoisuuden kysymyksiä. Ajassa olevat teemat näkyvät. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta laadusta ei kuitenkaan ole jouduttu tinkimään. Taiteellinen näkemys, suunnittelun ratkaisut ja tekniset taidot ovat kaiken A ja O." Ensimmäistä kertaa verkkoon suunniteltu Näytös21 on mahdollistanut uudenlaista, monialaista yhteistyötä Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden kesken. Aalto Studios -mediakeskus on ollut tiiviisti kehittämässä digitaalista ulottuvuutta. Lisäksi äänisuunnittelu, visuaalinen ilme ja lookbook-kuvastojen valokuvaus ovat kaikki aaltolaisten käsialaa. Fashion in Helsinki tuo nuorten suunnittelijoiden työt kaupungille Fashion in Helsinki -muotiviikko 22.–30. toukokuuta tuo Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja alumnien työt kaupunkitilaan erilaisten näyttelyiden ja installaatioiden muodossa. Aalto Fashion 21 -näyttelyssä Kämp Galleriassa (sisäänkäynti Mikonkadulta) on esillä otos tämän vuoden Näytös21-muotinäytöksessä esiteltävistä töistä. Näyttelyn suunnittelusta vastaa Aallon alumni Alisa Närvänen. Kämp Galleriassa (sisäänkäynti Aleksanterinkadulta) sekä Artekin näyteikkunassa (Keskuskadulla) ovat esillä ranskalaisen Hyères-muotikilpailun kärkeen yltäneiden Venla Elonsalon ja Arttu Åfeldtin sekä Sofia Ilmosen työt. 15 Wonders -näyttely Kämp Gallerian yläkerrassa esittelee kiinnostavia, kokeellisia materiaaliratkaisuja. Esillä on sekä Aalto-yliopiston muodin opiskelijoiden töitä että uusia bio- ja jätepohjaisia materiaali-innovaatioita kuten Fortumin Bio2X, Infinited Fiber Company ja Aalto-yliopiston Ioncell. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Juni Communications -toimiston ja Suomen Berliinin suurlähetystön kanssa. Aalto Fashion pop up -kauppa A Corner aukeaa Kämp Gallerian kakkoskerrokseen ja tarjoilee uniikkeja yksittäiskappaleita suunnittelijoilta Carolina Forss, Katariina Klimenko, Linda Kokkonen ja Ellen Rajala. Fashion in Helsinki verkossa Torstaista 27. toukokuuta alkaen Fashion in Helsinki -verkkosivuilla on nähtävillä alan ammattilaisten haastatteluja, joissa pohditaan muodin tulevaisuuden näkymiä sekä sitä, minkälainen paikka muoti on toiseudelle. Haastateltavina ovat muotisuunnittelija Martine Rose, Celinen näytösten studiomanageri Kaisa Kinnunen, Vestoj-julkaisun perustaja ja päätoimittaja Anja Aronowsky Cronberg, Vogue Italian ja Vogue Talentsin toimituspäällikkö Sara Maino ja Cristóbal Balenciaga -museon johtaja Miren Vives Almandoz. Asiantuntijoita haastattelevat toimittaja Aino Frilander sekä muotisuunnittelija ja toimittaja Ervin Latimer. Samalla sivustolla voi tutusta myös Aalto-yliopistosta valmistuneiden suunnittelijoiden uusiin brändeihin kuten Hedvig, Rolf Ekroth, Paintings, The FNRM ja Ervin Latimer sekä kiinnostaviin yhteistyöhankkeisiin. Näihin lukeutuvat Vallilan sadevaatemallisto, jonka ovat suunnitelleet Rolf Ekroth ja Wataru Tominaga, Ervin Latimerin kierrätysmallisto sekä Fiskarsin ja Maria Korkeilan yhteistyönä syntynyt puutarhavaatteiden mallisto. Lisätietoja aalto.fashion

Näytös21-mallistot julkistetaan perjantaina 28. toukokuuta klo 21.00 Fashion in Helsinki 22.–30. toukokuuta

Tarkempi muotiviikon ohjelma sekä näyttelyiden aukiolo- ja sijaintitiedot löytyvät Fashion in Helsinki -sivustolta.

