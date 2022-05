AbbVie sijoittui Great Place to Work 2022 –tutkimuksessa sijalle neljä

AbbVie Oy on palkittu Great Place to Work 2022 -tutkimuksessa Suomen 4. parhaana työpaikkana keskisuurten organisaatioiden sarjassa. AbbVie on sijoittunut Great Place to Work -tutkimuksissa korkealle myös kansainvälisesti.

”Tämä on kahdeksas peräkkäinen vuosi, kun AbbVie Oy on mukana Great Place Work tutkimuksessa ja on ilo todeta, että joka vuosi viimeisten kuuden vuoden aikana olemme sijoittuneet 10 parhaimman joukkoon keskisuurten organisaatioiden sarjassa. Viimeisin sijoituksemme on jälleen loistava esimerkki henkilökuntamme vahvasta sitoutumisesta ja yhteisöllisyyden voimasta kulttuurin rakentamisen kulmakivenä.” sanoo AbbVien henkilöstöjohtaja Juha Salonen.

AbbViella kulttuuri on vahva osa liiketoimintaa.

”AbbVien kulttuuria rakennetaan yhteisöllisesti. Culture Leadership -tiimimme on koottu organisaatiomme edustajista siten, että jokaiselta osaltolta on henkilö mukana. Tiimin tehtävänä on edistää yhteisiä toimintatapojamme ja käytäntöjämme niin, että jokainen abbvielainentuntisityöskentelevänsä parhaassa työpaikassa. Yhdessä tekemisellä on valtava merkitys, joka näkyy myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.”toteaa Juha Salonen.

Yhteisöllisyys vahvaa Korona-ajasta huolimatta

AbbVien Great Place to Work 2022-tutkimuksen tulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta lähes kaikilla osa-alueilla. AbbVien työntekijät kokevat

työpaikkansa olevan erityisen tasa-arvoinen, jossa myös uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi.Kuten aiempina vuosina, oman työpanoksen merkitys koetaan tärkeäksi. Korona-ajasta huolimatta yhteisöllisyyden tunne AbbViessä on kasvanut merkittävästi, mikä on erityisen ilahduttavaa huomioiden etätyön tuomat haasteet kohtaamisten suhteen.

AbbVielle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti

Grate Place to Work -sertifiointi myönnettiin AbbVielle jälleen vuonna 2022.

Sertifioinnin saavat ne organisaatiot, joiden osalta GPTW-henkilöstötutkimus osoittaa, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa.

Great Place to Work -instituutin henkilöstötutkimuksenmetodologia perustuu yli 30 vuoden aikana kerättyyn dataan jaymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista. Tutkimuksessakeskitytään viiteen hyvän työpaikan fokusalueeseen: uskottavuuteen,kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen, ylpeyteen ja yhteishenkeen. Tutkimus sisältää yli 60 väittämää, joiden avulla saavutetaan todellalaaja ymmärrys työntekijäkokemuksesta.

AbbVie sijoittui vuonna 2021 yhdeksi Euroopan ja maailman parhaista työpaikoista Great Place to Work -tutkimuksessa.

Great Place to Work Finland on jo 20 vuoden ajan tutkinut ja listannut Suomen parhaita työpaikkoja. Lista perustuu henkilöstötutkimuksella mitattuun työntekijäkokemukseen jokaisessa listan organisaatiossa. Lisäksi keskisuurille ja suurille organisaatioille tehdään kulttuurin kvalitatiivinen auditointi. Listasijoitusta ei voi ostaa.

Vuosittain Great Place to Work -instituutti tutkii noin 150 organisaatiota Suomessa ja se julkistaa myös Euroopan parhaat työpaikat sekä maailman parhaat monikansalliset työpaikat. Viime vuonna, kuten useana vuonna aikaisemmin, AbbVie on sijoittunut yhdeksi parhaista työpaikoista niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti.