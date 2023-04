AbbVie sijoittui Great Place to Work 2023 –tutkimuksessa sijalle 3.

AbbVie Oy on palkittu Great Place to Work 2023 -tutkimuksessa Suomen 3. parhaana työpaikkana keskisuurten organisaatioiden sarjassa. AbbVie on sijoittunut Great Place to Work -tutkimuksissa korkealle myös kansainvälisesti.

”AbbVie Oy on ollut mukana Great Place to Work-tutkimuksessa jo yhdeksän vuoden ajan. On hienoa todeta, että seitsemän edellistä vuotta olemme sijoittuneet keskisuurten organisaatioiden sarjassa 10 parhaimman joukkoon, ja viimeisten kolmen vuoden aikana viiden kärkeen. Tänä vuonna jälleen paransimme sijoitustamme. Tämä kertoo vahvasta ja yhteisöllisyyttä tukevasta kulttuurista, jonka eteen teemme työtä joka päivä.” sanoo AbbVien henkilöstöjohtaja Juha Salonen.

AbbViella tärkeintä on aina ihminen

Kulttuuri on ollut liiketoiminnan strateginen tekijä AbbVien perustamisesta alkaen, ja sitä rakennetaan yhteisöllisesti. Yhdessä tekemisellä on valtava voima, joka näkyy myös asiakas- ja sidosryhmätyössä. ”Meille tärkeintä työssä on aina ihminen. Potilaat, joiden elämänlaatua ja toimintakykyä hoitomme tukevat. Terveydenhuollon ammattilaiset, joille kehitämme lääketieteen huippua edustavia työkaluja. Työntekijät, joille tarjoamme merkityksellistä työtä.” toteaa Juha Salonen.

AbbVien Great Place to Work 2023-tutkimuksen tulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta lähes kaikilla osa-alueilla. Suurin osa työntekijöistä kokee, että AbbVie on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka ja tänne on mieluisaa tulla töihin. Myös toisista välittäminen ja tasa-arvoinen kohtelu ovat vahvuuksiamme ja uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi työyhteisöömme. Toisista välittäminen, vahva yhteisöllisyys ja merkityksellinen työ varmistavat sen, että AbbVie koetaan hyväksi työpaikaksi.

“AbbVie on huippuammattilaisten yhteisö. Johon jokainen työntekijä tuo oman arvokkaan panoksensa ja saa tilaisuuden oppia muilta osaajilta. Yhteisöllinen yrityskulttuurimme hyväksyy ihmiset yksilöinä ja tukee jokaisen henkilökohtaista kehittymistä.” kertoo AbbVien henkilöstöjohtaja Juha Salonen.

AbbVielle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti ja legendat tunnustus

Grate Place to Work -sertifiointi myönnettiin AbbVielle jälleen vuonna 2023. Vuodeksi kerrallaan myönnettävän sertifioinnin saavat ne organisaatiot, joiden osalta GPTW-henkilöstötutkimus osoittaa, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa. Great Place to Work -instituutin henkilöstötutkimuksenmetodologia perustuu yli 30 vuoden aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista.

Tänä vuonna jaettiin myös viisi vuotta peräkkäin parhaimpien työpaikkojen listalla olleille legendat tunnustus. AbbVie oli yksi viidestä tunnustuksen saaneista organisaatioista.

AbbVie sijoittui vuonna 2022 yhdeksi Euroopan ja maailman parhaista työpaikoistaGreat Place to Work -tutkimuksessa.

Great Place to Work Finland on jo 20 vuoden ajan tutkinut ja listannut Suomen parhaita työpaikkoja. Lista perustuu henkilöstötutkimuksella mitattuun työntekijäkokemukseen jokaisessa listan organisaatiossa. Lisäksi keskisuurille ja suurille organisaatioille tehdään kulttuurin kvalitatiivinen auditointi. Listasijoitusta ei voi ostaa.

Vuosittain Great Place to Work -instituutti tutkii noin 150 organisaatiota Suomessa ja se julkistaa myös Euroopan parhaat työpaikat sekä maailman parhaat monikansalliset työpaikat. Viime vuonna, kuten useana vuonna aikaisemmin, AbbVie on sijoittunut yhdeksi parhaista työpaikoista niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti.





FI-ABBV-230004/04.2023