ABC-asemien koko palvelukirjo pian liikkuvien suomalaisten käytettävissä

ABC-asemien verkosto avautuu ympäri Suomea 1.6. alkavalla viikolla. Rajoitusten vuoksi toiminta poikkeaa toistaiseksi joiltain osin normaaliolosuhteista, mutta kaikki tutut palvelut ovat tarjolla. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan kaikin tavoin.

ABC-asemilla jatketaan tehostettua hygieniaa ja turvallista asiointia edistäviä ratkaisuja, kuten kassapleksejä, etäisyydestä kertovia tarroja ja saatavilla olevaa käsidesiä sisäänkäynneillä. Asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä tai osa niistä poistetaan käytöstä.

Henkilökunnallamme on tarkka ohjeistus henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Tärkeässä roolissa on myös asiakkaidemme opastaminen turvalliseen asiointiin. Sitä tehdään muun muassa kuulutusten, sähköisten infonäyttöjen, lattiatarrojen, julisteiden ja opastusvideoiden avulla.

– Meillä on 175 kohdan listaus, joka sisältää kaikki toimenpiteet turvallisen ja poikkeusoloissakin helpon asioinnin edistämiseksi. Toki jokaisen pitää vieläkin itse huolehtia yleisistä ohjeista esimerkiksi turvavälejä koskien. Myös siitä on tehty mahdollisimman helppoa selkein ohjein ja opastuksin, ABC-ketjun johtaja Harri Tuomaala kertoo.

Tutut palvelut pienin poikkeamin

ABC-asemien kestosuosikki, noutopöytä, on tarjolla koko sitä myyvässä verkostossa kesäkuusta alkaen. Koska asiakkaat eivät toistaiseksi saa itse ottaa ruokia, suurimmassa osassa toimipaikkoja henkilöstö on annostelemassa ruokaa asiakkaille. Joillain asemilla noutopöydän antimet tuodaan suoraan keittiöstä ns. lautastarjoiluna. Vitriinistä otettavat makeat ja suolaiset kahvileivät ovat tarjolla yksittäispakattuina normaalia suppeammalla valikoimalla. À la carte -annoksia tarjoillaan toimipaikan listan mukaisesti. Kaikkea saa mukaan myös take away -ostoksina.

Muista palveluista ruokakauppa palvelee normaalisti. Polttoainejakelu on ollut toiminnassa koko ajan samoin kuin ABC CarWash -autopesupaikat. Asemien sisällä sijaitsevat lasten leikkipaikat pysyvät toistaiseksi suljettuina, mutta ovat ulkona käytettävissä normaalisti.

– Osa asemien palveluista voi avautua hieman vaiheistetusti, mutta pääosin olemme nopeasti täydessä palveluvalmiudessa. Seuraamme myös jatkuvasti kaiken toimivuutta ja teemme tarvittaessa nopeita korjausliikkeitä. Samoin seuraamme toimintaa rajoittavia määräyksiä ja niiden mahdollisia höllennyksiä, jotta voimme tarvittaessa palauttaa toimintaa nopeasti kohti yhä normaalimpaa.

Kattava verkosto lomailua helpottamassa

– Rajoitusten purku alkaa siinä mielessä loistavaan aikaan, että lomakausi on aluillaan ja suomalaisilla suuri tarve päästä liikkeelle pitkän kevään jälkeen. Kotimaamme tarjoaa kesällä hienoja kohteita etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Matkalla on kattava ABC-verkosto, joka tarjoaa ihan kaiken, mitä tielläliikkuja tarvitsee. Olemme valmiina saattelemaan suomalaiset kaikkien aikojen kotimaiseen matkailukesään, Harri Tuomaala vakuuttaa.

Matkan varrella käytössä on sadan ABC-aseman verkosto sekä reilusti yli kolmesataa ABC-automaattiasemaa. Lisäksi autopesu onnistuu yli 90 ABC CarWash -pesupaikassa.

Tarkat tiedot palveluista voi tarkastaa ABC-mobiilista tai osoitteesta: www.abcasemat.fi