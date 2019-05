ABC ja Satokausikalenteri haastavat asiakkaat syömään hölskykurkkuja ja kukkakaalipikkeliä

ABC-asemilla käy päivittäin syömässä noin 30 000 asiakasta. Koska suomalaisten ruokailutottumuksissa on tuoreidenkin tutkimusten mukaan vielä parantamisen varaa, haluaa ABC kannustaa asiakkaitaan syömään monipuolisemmin. Kaikkien asemien salaattipöytä on uudistettu yhteistyössä Satokausikalenterin kanssa.

Asiakkaat voivat jatkossa nauttia kasvisten ja vihannesten A-, B- ja C-vitamiinit ABC:n uudistetusta salaattipöydästä. Salaattipöytään on Satokausikalenterin kanssa suunniteltu erilaisia reseptejä, kuten hölskykurkkuja ja pikkelöityjä kirsikkatomaatteja sekä kevyesti öljyssä ja hunajassa paahdettuja porkkanoita. Uudistuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä monipuolisempaa, herkullisempaa ja ravinnerikkaampaa ruokaa.



THL:n tuoreen FinRavinto2017 -tutkimuksen mukaan miehistä vain 14 prosenttia ja naisista 22 prosenttia syö suosituksen mukaisesti kasviksia. Ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, hedelmiä ja marjoja tulisi syödä vähintään 500 grammaa päivässä. Tämä on haaste, johon ABC haluaa tarttua.



- Haluamme kannustaa asiakkaitamme nauttimaan yhä enemmän kasviksista osana monipuolista ruokavaliota tarjoamalla salaattipöydässä maukkaita Satokausi-kasviksia: vihanneksia ja hedelmiä pienellä twistillä. Satokauden mukaiset tuotteet tuovat asiakkaiden toivomaa vaihtelua salaattipöytään ja maistuvat hyvältä, kertoo ravintolatuotteista vastaava tuotekehityspäällikkö Tommi Laakso SOK ABC-ketjuohjauksesta.



Kasvikset ja hedelmät vaihtuvat salaattipöydässä viikoittain. Jos joku salaattipöydän makuelämyksistä ihastuttaa, voi reseptin raaka-aineet käydä ostamassa ABC:n yhteydessä olevasta ruokakaupasta. Satokauden salaattipöydän reseptit julkaistaan viikoittain ABC-asemat -sivulla Facebookissa.



- ABC:n salaattipöydässä on edelleen suomalaisille tuttuja raaka-aineita. Uusien reseptien kautta voimme tutustuttaa ihmisiä uusiin makuihin ja rohkaista kokeilemaan myös erilaisia kasviksia ja makuyhdistelmiä. Tavoitteena on ollut tehdä ei enempää eikä vähempää kuin Suomen Satokauden mukaisin lounaspöytä, kertoo Samuli Karjula, Satokausikalenterin perustaja.