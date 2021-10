ABC-lataus siirtyy mobiiliaikaan – valtakunnallinen latausverkosto laajenee ripeästi

ABC-mobiili on myös sähköauton latauksessa totutun helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella, ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita.

– ABC-ketju otti vuonna 2016 käyttöön maailman ensimmäinen mobiilitankkauspalvelun. Nyt voimme sanoa, että ABC-mobiili on maailman monipuolisin tiellä liikkuvia asiakkaita palveleva sovellus, kehitysjohtaja Tiina Viksten ABC-ketjuohjauksesta kertoo.

Maksu vain ladatusta energiasta

ABC-lataus on käyttöönoton alkuvaiheessa ollut maksutonta, kun järjestelmästä on kerätty kokemuksia sen kehittämiseksi. Jatkossa lataaminen muuttuu maksulliseksi, ja hinnoittelu perustuu ladatun energian määrään eli kilowattitunteihin.

– ABC-latauksen hinnoittelu on käyttäjien toiveiden mukaisesti kilowattituntiperusteinen sekä perus-, teho- että suurteholatauksessa, sähköisen liikenteen päällikkö Olli Tervonen sanoo.

Hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, ja hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia, ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

Verkosto laajenee vauhdilla

Latausasemia rakennetaan parhaillaan koko Suomeen S-ryhmän markettien, hotellien ja ABC-asemien yhteyteen. Kuluvan vuoden loppuun mennessä tavoitteena on avata noin 50 ABC-latausasemaa, joissa on satoja latauspisteitä.

– Latausasemia otetaan käyttöön sitä mukaa, kun latauslaitteisiin saadaan asennettua kilowattituntihinnoitteluun vaadittavat energiamittarit. Tämän jälkeen latausasema on käytettävissä ABC-mobiililla, Olli Tervonen kertoo.

Ajantasaisen tiedon latausverkostosta voi tarkastaa ABC-mobiilista tai ABC-ketjun verkkosivuilta.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-ketjun tavoitteena on etsiä kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa. Näin ollen ketju kehittää sähkölatauksen lisäksi myös nestemäisten tuotteiden valikoimaa. Osana tätä kehitystyötä tuotiin myyntiin muun muassa täysin uusiutuva Nero Diesel alkukesästä 2021.

ABC-latausverkoston ajantasainen tilanne ja muuta hyödyllistä tietoa on osoitteessa https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus