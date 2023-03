ABC Marjahaka uudistuu

Uudet marketit Vesannolle, Tervoon ja Karttulaan - rakentaminen alkaa 24.1.2023 13:11:45 EET | Uutinen

Jouduimme viime talvena lykkäämään uuden marketin rakentamista Vesannolle, Tervoon ja Karttulaan kohonneiden rakennuskustannusten vuoksi. Uusi kilpailutus on käyty ja marketien rakentaminen alkaa huhtikuussa Vesannolta. Kaikki marketit ovat valmiina kesäksi 2024. Karttulaan ja Vesannolle rakennetaan S-marketit ja Tervoon Sale. Rakennettavat myymälät ovat uuden S-market- ja Sale-konseptin mukaisia ja luonnollisesti energiapihejä, myös työntekijöille saadaan uusilla tiloilla tehokkaampi ja ergonomisempi työympäristö. - Aloitamme verkoston uusimisen Vesannolta, jossa uuden S-marketin rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2023 ja se on valmis joulukauppaan. Sen jälkeen rakentaminen siirtyy Tervoon ja Karttulaan. Nämä kaksi myymälää on tarkoitus avata kesäkauppaan 2024. Myymälät on palvelleet asiakasomistajiamme hyvin, mutta alkavat olla jo elinkaarensa päässä ja niissä on toimintaan nähden liikaa neliöitä, joiden ylläpito on kallista. Meille on tärkeää säilyttää asiakasomistajien tarvitsemia