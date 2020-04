ABC-mobiilin sarjapesuilla auto puhtaaksi vielä edullisemmin

ABC-mobiili on kehittynyt viime aikoina yhä monipuolisemmaksi autoilijan apuvälineeksi, joka tarjoaa helppoa ja turvallista asiointia niin poikkeusaikoina kuin niiden jälkeenkin. Uusin ominaisuus on mahdollisuus ostaa useampi autopesu kerralla, jolloin yksittäisen pesun hinta on selvästi edullisempi.

Autoilija voi nyt ABC CarWash -mobiilipesua käyttäessään valita yhden pesun sijasta kolmen tai viiden pesun sarjan, jolloin yhden pesun hinta on parhaimmillaan jopa reilun kolmanneksen edullisempi.

– On ilo huomata, kuinka ketterästi olemme saaneet kehitettyä sähköistä asiointiamme. ABC-mobiiliin lisättiin pikavauhtia mahdollisuus take away -ruoan tilaamiseen parkkiruutuun ja nyt saimme mukaan sarjapesut. Helppo ja turvallinen asiointi on nyt erityisen tärkeässä roolissa, ja ABC-mobiiliin sarjapesumahdollisuus on tätä parhaimmillaan, ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Viksten kertoo.

Sarjapesun saa käyttöönsä päivittämällä tai asentamalla ABC-mobiilin uusimman version omasta sovelluskaupasta. Osto tapahtuu pesuun saavuttaessa maksuautomaatin kohdalla. Pesut maksetaan kerralla, jolloin ensimmäinen pesu käytetään heti ja seuraavilla kerroilla käytetään jo maksettuja sarjan pesuja.

Sarjapesut voi käyttää saman osuuskaupan ABC CarWash-toimipaikoissa, joissa mobiilipesu on käytettävissä. Sarjapesujen käyttöpaikat esitetään oston yhteydessä ja ne on helppo tarkastaa myös myöhemmin ABC-mobiilista. ABC CarWash -pesupaikoissa on valittavana useita eri autonpesuohjelmia, ja sarjapesu koskee kyseisen sarjan ensimmäisellä kerralla ostettua ohjelmaa. Käytettävissä olevien pesujen määrän voi tarkastaa milloin tahansa ABC-mobiilista. Kolmen kerran sarjapesu on voimassa kolme kuukautta ja viiden kerran kuusi kuukautta ostopäivästä.

Sarjapesuja on tarjolla ABC CarWash -toimipaikoissa ympäri Suomea. Noin 90 pesupaikan verkosto sijaitsee pääosin ABC-automaattiasemien, Prisma-toimipaikkojen ja ABC-liikennemyymälöiden yhteydessä. Lisätietoa on tarjolla www.abcasemat.fi -sivustolla.