ABC vahvistaa kahvilatarjontaansa kotimaisilla Arnolds-donitseilla

Koko Suomen kattava ravintolaketju ABC tuo kotimaiset Arnolds-donitsit valtakunnallisesti myyntiin vuoden 2019 aikana. ABC testasi donitsikonseptia viidessä ravintolassaan viime vuoden aikana. Positiivisen asiakaspalautteen ja kasvavan kysynnän myötä ABC on päättänyt tuoda aidot Arnolds-donitsit valtaosaan ravintoloistaan.

ABC:n valikoimaan tulevat Arnoldsin suosituimmat donitsit sekä Arnolds-kahviloista tutut, kotiin tai työpaikalle vietävät monidonitsipakkaukset.

“ABC on suosittu kohtauspaikka, jossa perheet, ystävät ja asiakkaat viettävät aikaa hyvän suomalaisen ruoan äärellä. Aidot Arnoldsin donitsit ovat erinomainen lisä kotimaiseen tarjontaan ja asiakaskunnan herkkusuille”, ABC-ravintoloista vastaava kehitysjohtaja Marko Fonsén iloitsee.

Vuonna 1991 Suomessa perustettu kahvilaketju Arnolds laajentui nopeasti valtakunnalliseksi franchising-ketjuksi. Arnolds-kahviloissa päivittäin leivotut tuotteet valmistetaan kuorrutetta myöden alkuperäisreseptin mukaan käsityönä, ja nyt ABC-asemille rantautuvista klassikkotuotteista onkin kertynyt monille suomalaisille tuttuja makumuistoja.

”ABC-ravintolat täydentävät kahvilaverkostoamme ja palvelevat siten donitsifaneja paikkakunnilla, joissa meillä ei omaa kahvilaa ole. ABC-ravintoloissa paikan päällä valmistettavat ja tarjoiltavat Arnolds-donitsit täyttävät kaikki samat laatukriteerit jotka meillä on kahviloissammekin, joten korkealaatuiset, parhaista raaka-aineista leivotut donitsit valtaavat ABC:n avulla Suomen nyt kirjaimellisesti”, iloitsee Arnoldsin perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Laurila ja jatkaa:

”Nykyisin Arnolds-kahviloita on 20 paikkakunnalla kolmisenkymmentä kappaletta ja yhteistyön myötä donitsien saatavuusverkosto yli kaksinkertaistuu kertaheitolla”.

Donitsien laadun ja tuoreuden takaavat Arnolds-vitriinit tulevat vuoden 2019 alusta ABC-ravintoloiden tarjontaan Keskimaalla Keljonkankaalle, Hämeenmaalla Nastolaan, Renkomäelle, Heinolaan ja Kivimaalle. Seuraavaksi donitseista pääsevät nauttimaan Arinan osuuskaupan alueella Lähi-ABC Tornion ja ABC Tupoksen asiakkaat. Tammikuun loppupuolella jakelu laajentuu Pirkanmaan yksiköihin ABC Lahdesjärvi, Pirkkala ja Toijala. Arnolds-valikoima löytyy jo Juvan, Utin, Lohjan, Kalevan ja Nokian ABC-ravintoloista.

ABC-asemille tulee myyntiin Arnolds Original suosikkimaut pomada, valkosuklaa, maitosuklaa ja kinuski.

ABC-ketju on suomalainen palveluyritys, joka on osa S-ryhmää lupauksenaan tarjota palveluita helposti ja nopeasti sekä matkailijoille, että lähiseudulla asuville vuoden jokaisena päivänä. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemat, ABC-automaattiasemat sekä ABC CarWash -autopesupaikat. Ravintoloissa käytetään 100 % kotimaisia liharaaka-aineita. ABC-asemilla myydään vuosittain yli 10 miljoonaa ruoka-annosta ja 24 miljoonaa kuppia kahvia. ABC-ketju työllistää noin 4 000 ABC-ammattilaista. Autoileville asiakkaille on käytössä myös ABC-mobiilipalvelu, jossa saatavilla jo mobiilitankkaus ja -pesu.

Arnolds on Suomen ensimmäinen amerikkalaistyylinen kahvilaketju, joka aloitti toimintansa vuonna 1991. Arnoldsilla on Suomessa kolmisenkymmentä franchising-periaatteella toimivaa kahvilaa. Ketju työllistää lähes 250 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 13 300 000 euroa. Arnolds on valittu Vuoden Franchising-ketjuksi 1999 ja 2011.

