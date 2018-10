Åbo Akademis och Åbo universitets nya byggnad heter Aurum

Tervetuloa tutustumaan Medisiina D -rakennukseen 3.10.2018 24.9.2018 10:00 | Kutsu

Turun Kupittaalle keväällä valmistunut moderni monikäyttäjärakennus, Medisiina D, on nyt kokonaisuudessaan valmis. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita. Medialla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan rakennuksen tiloihin, joihin yleisöllä ei ole normaalisti pääsyä.