Adelis irtautuu Quattro Mikenti Groupista (”QMG”)

Adelis Equity Partners Fund I AB (“Adelis”) myy enemmistöosuutensa talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupissa KLAR Partnersille, joka omistaa entuudestaan Ruotsissa Sandbäckens-konsernin.

Adelis sijoitti Quattro Mikenti Group -konserniin vuonna 2017 yhdessä yrityksen johdon ja avainhenkilöiden kanssa. Adeliksen omistusaikana konsernin liikevaihto on kaksinkertaistunut Suomessa noin 100 miljoonasta eurosta noin 200 miljoonaan euroon ja liikevoitto on noin viisinkertaistunut. Samalla huoltopalveluiden osuus on kasvanut merkittävästi yli 50 prosenttiin liikevaihdosta. Adeliksen omistusaikana QMG on noussut Suomen kolmanneksi suurimmaksi talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita tarjoavaksi yritykseksi. Kasvu on näiden neljän vuoden aikana perustunut 17 yritysostoon, joista suurimpia ovat olleet Movitek, Calto, LVI-Trio ja Kuusitunturi Lahti. Omistusaikana on myös luovuttu merkittävän kokoisesta Venäjän-liiketoiminnasta.

”Kimmo Liukkonen ja hänen johtoryhmänsä ovat tehneet määrätietoista työtä kasvattamalla QMG:sta yhden Suomen suurimmista talotekniikkayrityksistä. Kun Adelis tuli mukaan pääomistajaksi, loimme strategian yritysostojen nopeuttamiseen ja talotekniikan palveluiden valikoiman laajentamiseen. Nyt konsernin 34 yhtiötä kattavat lähes koko Suomen ja tarjoavat monipuolista ja kilpailukykyistä palveluvalikoimaa. Hajautettu liiketoimintamalli pitää päätöksenteon tytäryhtiöissä, lähellä asiakasta. QMG jatkaa nyt kasvutarinaansa uuden pääomistajan KLAR Partnersin luoman pohjoismaisen strategian mukaisesti, ja uskomme heidän menestyvän siinä”, toteavat Rasmus Molander ja John-Matias Uuttana Adelikselta.

”Olemme QMG:n johdossa kiitollisia ja tyytyväisiä Adelikselle strategisesta tuesta ja osaamisesta, kun olemme yhdessä kehittäneet ja kasvattaneet konsernia. Valtakunnallinen markkinapeitto ja talotekniikan palveluiden valikoiman laajentaminen ovat hienoja saavutuksia. Suomalaiset yrittäjävetoiset yritykset ovat löytäneet hyvän yhteisön QMG:ssa ja nyt jatkamme sen kasvattamista osana uutta pohjoismaista konsernia”, Kimmo Liukkonen, QMG:n toimitusjohtaja kertoo.

Adeliksen neuvonantajina toimivat Carnegie, KPMG ja Avance.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Transaktio edellyttää tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä.

Lisätietoja:

QMG: Kimmo Liukkonen, toimitusjohtaja, +358 50 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi

Adelis: Rasmus Molander, +46 70 823 7433, rasmus.molander@adelisequity.com

Adelis: John-Matias Uuttana, +46 70 811 4410, john-matias.uuttana@adelisequity.com

Adelis Equity Partners

Adelis on kasvukumppani vahvassa markkina-asemassa oleville pohjoismaalaisille yhtiöille. Adelis on perustamisestaan lähtien ollut segmenttinsä aktiivisimpia yhtiöitä 25 sijoituksellaan ja yli sadalla lisäyritysostollaan. Adelis hallinnoi noin 1 miljardin euron pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com.

Quattro Mikenti Group (QMG)

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu Suomessa 34 yhtiötä ja toimipaikkoja on kaksikymmentäseitsemän. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli 1000 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Lisätietoja osoitteesta www.qmg.fi.