Adelis sijoittaa MarkkinointiAkatemia Oy:hyn

MarkkinointiAkatemia on perustamisvuodestaan 2013 kasvanut voimakkaasti ja onkin ollut markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin saralla yksi voimakkaimmin kasvavista yrityksistä niin Suomessa kuin Pohjoismaissa. Nyt MarkkinointiAkatemia on valmis seuraavaan vaiheeseen kasvaa Suomen suurimmaksi digitaalisen markkinoinnin toteuttajaksi ja ottaa Adelis Equity Partnersin kumppanikseen.

MarkkinointiAkatemia on yksi suurimmista digitaalisen markkinoinnin yrityksistä Suomessa. Yritys tarjoaa konsultointipalveluita, hakukoneoptimointia (SEO), Google AdWordsia, kotisivuja, verkkokauppoja sekä Facebook-mainontaa. MarkkinointiAkatemialla on tällä hetkellä n. 80 työntekijää ja toimistot Tampereella sekä Turussa. Vuonna 2017 yrityksen liikevaihto oli 4,3 miljoonaa ja vuonna 2018 liikevaihto tulee olemaan arviolta 6-7 miljoonaa, yrityksen kannattavuuden ollessa erinomaisella tasolla.

”MarkkinointiAkatemia on yksi Suomen markkinan parhaista digitaalisen markkinoinnin yrityksistä, jonka kasvu lisäksi on ollut erittäin nopeaa lyhyessä ajassa. Yrityksen menestys on tulosta hyvästä johtamisen kulttuurista, järjestelmällisestä myynnistä sekä hyvästä markkinoinnin toteutuksesta. Olemme vaikuttuneita Markkinointiakatemian osaavasta henkilökunnasta ja johdosta, hyvästä yrityskulttuurista sekä historiallisesta menestyksestä. Siksi meillä on vahva usko yrityksen kehitykseen ja kasvupotentiaaliin”, sanoo Joel Russ Adelikselta.

”Olemme viidessä vuodessa kasvaneet digitaalisen markkinoinnin saralla yhdeksi merkittäväksi toimijaksi, kiitos meidän erittäin osaavan henkilökunnan sekä kehittymishaluisten asiakkaiden. Onkin luonnollista, että jatkamme kohti tavoitettamme olla Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin toimija, ja tämä tapahtuu Adeliksen avulla. Adelis tuo mukanaan toimialaosaamista ja vahvan verkoston sekä omaa menestyksekkään kokemuksen yritysten kehittämisestä niin Pohjoismaissa kuin Suomessa”, kertoo puolestaan Mikko Pulkkila, MarkkinointiAkatemian perustaja ja toimitusjohtaja.

Adelis hankkii enemmistön MarkkinointiAkatemian osakkeista. Perustaja ja muut osakkaat jatkavat vähemmistöomistajina. Osapuolet ovat sopineet kauppasumman pidettävän salassa.