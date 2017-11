Ahlström Capital ostaa Lehto Groupilta Helsingin Konalaan toteutettavan uudishankkeen

Ahlström Capital on tänään tehdyllä kaupalla hankkinut omistukseensa Kiinteistö Oy Hankasuontie 11 A -nimisen yhtiön sekä solminut Lehto Group Oyj:n kanssa urakkasopimuksen tontille rakennettavasta kokonaisuudesta.

”Ahlström Capitalin kiinteistöstrategian tavoitteena on Etelä-Suomessa sijaitsevien keskeisten toimisto- ja logistiikkakiinteistöjen aktiivinen kehittäminen ja omistaminen. Hankasuontien kohde sopii hyvin meidän kiinteistösijoitussalkkuumme ja vastaa käyttötarkoitukseltaan juuri sitä kiinteistötyyppiä jota haluamme pitkäjänteisesti omistaa”, toteaa Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Hans Sohlström.

”Hankasuontie rakennetaan mahdollistamaan monia eri toimintoja eri kokoisille vuokralaisille ja tämän joustavuutensa puolesta kohde sopii hyvin meidän kiinteistöportfolioomme. Haluamme sijoittajana olla mukana hankkeessa jo rakennusprojektin alusta lähtien”, kertoo A. Ahlström Kiinteistöjen kiinteistöjohtaja Sanna Sianoja.

”Kun Kalevala Koru lähti etsimään uusia toimitiloja, meille oli selvää, että halusimme pysyä Helsingissä ja löytää uudet tilat entisten lähettyviltä. Meille valinnassa oli myös tärkeää, että meidän tarpeisiimme suunnitellaan moderni tehdas, jossa korujen kotimainen valmistus on mahdollista tehdä mahdollisimman tuottavasti ja leanin periaatteita noudattaen. Se, että omistajaksi saadaan pitkän linjan kotimainen ja hyvämaineinen kiinteistösijoittaja on meille todella tärkeää ja vastaa hyvin arvojamme” toteaa Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.

Kohdeinfo

Kyseessä on tuotanto-, varasto- ja myymäläkiinteistö, joka valmistuu kesällä 2018. Kohde koostuu kahdesta rakennuksesta ja kokonaislaajuus on n. 9.400 m2. Kohteen tiloista 70 % on vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla. Kalevala Koru toimii toisena päävuokralaisena ja tulee siirtämään kohteelle nykyisin Pitäjänmäellä sijaitsevan toimintansa. Toinen päävuokralaisista tiedotetaan kevään 2018 aikana.

