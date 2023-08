Ähtärin kampus yhdistää ammatillisen koulutuksen ja lukion saman katon alle – Lapti aloittaa rakentamisen elokuussa

Liikuntakeskus Boost avaa ovensa Turussa – Yksi Pohjoismaiden monipuolisimmista urheilukeskuksista erottuu laadukkailla ja monipuolisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla 16.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Uusi huipputason liikuntakeskus Boost on valmistunut ja avaa ovensa Turun Vähäheikkilässä. Keskuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota ensiluokkaisiin padelin peliolosuhteisiin mutta myös muuhun monipuoliseen liikunta- ja vapaa-ajan tarjontaan. Toinen panostuksen aihe on kohdistunut käyttökustannusten optimoituun hallintaan ja energiatehokkuuteen. Keskuksen operaattorina toimii Padel Group, joka operoi nimellä Boost. Liikuntakeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Rakennusliike Lapti Oy. Arkkitehtikumppanina toimi Arosuo Arkkitehdit Oy.